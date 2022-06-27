IKEA начала распродажу складских запасов для сотрудников компании

62

Мебельный производитель IKEA объявил о начале распродажи складских запасов среди сотрудников компании, пишут "Известия". Через несколько дней распродажа станет доступна для всех желающих, говорится на сайте компании.

«Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам ИКЕА. Товары ИКЕА станут доступны всем для покупки на сайте IKEA.ru через несколько дней. Продажи в магазинах ИКЕА осуществляться не будут», — говорится в публикации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев