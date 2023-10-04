ИК-6 УФСИН России по Самарской области посетили православные священники

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В храме колонии в честь иконы Божией матери «Взыскание погибших» священники, окормляющие верующих учреждения, протоиерей Сергий Макаров и иерей Святослав Мокшанов отслужили божественную литургию, на которой присутствовали более 20 осужденных. Большинство из которых исповедовались и причастились.

По окончании богослужения отец Святослав выступил с проповедью, где наставлял верующих к законопослушному поведению, духовному очищению и укреплению в вере.

Перед собравшимися в храме выступил помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими Игорь Вознесенский, который поздравил старосту храма осужденного Владимира с освобождением, поблагодарил за многолетний труд.

В этот же день отец Сергий и Игорь Вознесенский посетили осужденных, находящихся в отряде со строгими условиями содержания, провели беседу, ответили на вопросы.