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Игорь Паньшин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию академика Андрея Сахарова 

21 мая 2021 19:18
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В день 100-летия со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова, в Сарове состоялось торжественное открытие памятника гениальному физику.

21 мая 2021 года, в день 100-летия со дня рождения Андрея Дмитриевича Сахарова, в Сарове состоялось торжественное открытие памятника гениальному физику, академику Академии наук СССР, создателю первой советской водородной бомбы, лауреату Нобелевской премии мира, общественному деятелю.

В мероприятии приняли участие президент РАН Александр Сергеев, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин, Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН Радий Илькаев и другие руководители ядерного центра и города. Торжественную церемонию открытия памятника провел директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков.

Выдающийся личный вклад Андрея Сахарова в науку отмечен Ленинской и Сталинской премиями, званием трижды Героя Социалистического Труда и многими другими наградами. Сахаров своей работой помог установить паритет ядерного оружия на планете, защитить СССР от ядерной агрессии. 

Торжественная церемония завершилась возложением цветов к памятнику.

Накануне, 20 мая, в Доме ученых ядерного центра прошло торжественное заседание научно-технического совета (НТС) ядерного оружейного комплекса Росатома и НТС РФЯЦ-ВНИИЭФ, посвященное памятной дате, передает пресс-служба ПФО.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

 

Теги: Игорь Паньшин Мероприятия открытие памятника Сахарову

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