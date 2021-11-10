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Игорь Комаров поздравил личный состав и ветеранов органов внутренних дел РФ с профессиональным праздником

10 ноября 2021 18:31
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"В этот праздничный день хочу пожелать всем сотрудникам органов внутренних дел счастья, благополучия, дальнейшей плодотворной работы на благо Российской Федерации".

10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил личный состав и ветеранов МВД России с профессиональным праздником, поблагодарив их за службу и пожелав успехов в работе.

«Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Благодарю тех, кто продолжает находиться на переднем рубеже борьбы с преступностью, выполняя поставленные Президентом Российской Федерации задачи по обеспечению правопорядка и безопасности, несмотря на эпидемию коронавирусной инфекции, повышенную опасность для здоровья и возросшую нагрузку.

Лучших сотрудников органов внутренних дел всегда отличали чувство справедливости, порядочность, глубокое уважение к гражданам, высокий профессионализм, верность служебному долгу и закону.

Особые слова признательности и пожелания крепкого здоровья ветеранам органов внутренних дел, отдавшим службе лучшие годы своей жизни. Ваш самоотверженный труд, ответственное отношение к делу, стремление найти новые, более эффективные решения поставленных задач – яркий пример преданности долгу для молодых коллег, начинающих свой трудовой путь.

В этот праздничный день хочу пожелать всем сотрудникам органов внутренних дел счастья, благополучия, дальнейшей плодотворной работы на благо Российской Федерации», – сказал Игорь Комаров.

Напомним, профессиональный праздник сотрудников МВД отмечается ежегодно 10 ноября. Событие закреплено на официальном уровне Указом Главы государства от 13.10.2011 №1348 «О Дне сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации». Дата празднуется всеми служащими Министерства внутренних дел – сотрудниками оперативно-розыскных и следственных подразделений, участковыми, патрульными, ветеранами МВД.

В День сотрудника органов внутренних дел личный состав ведомства по традиции выходит на работу в парадной форме. Большинство сотрудников МВД встретят праздник на службе.

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