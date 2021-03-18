Игорь Комаров посетил уникальный для ПФО Ресурсный центр социальной поддержки людей с расстройствами аутистического спектра

Я нашел ошибку
Главные новости:
В формате брейн-ринга подростки посоревнуются в знании географии, достопримечательностей и исторических фактов о Самарской области и Крыме.
В Самаре пройдет телемост читателей Самарской библиотеки с читателями библиотек Севастополя
Всего по России реализовано более 2000 проектов. На днях «Рекон» установил комплекс безопасности в одном из районов Смоленска.
Резидент «Жигулевской долины» НПО «Рекон» занимается внедрением систем безопасности в разных городах страны
И помогут в разгадке главной тайны Солнца - тайне аномального нагрева солнечной короны.
Исследования ученых Самарского университета помогут более эффективно предсказывать солнечные вспышки и магнитные бури
Изначально каток должен был проработать до 5 марта, но ввиду благоприятных для катания погодных условий было принято решение продлить сезон до 21 числа.
Весна пришла. Завершает работу ледовый каток на площади Славы
В связи с производством строительно-монтажных работ, связанных с переустройством системы водоотведения.
Продлено ограничение движения в Шестом квартале поселка Мехзавод
Врач назвал неочевидные симптомы инфаркта.
Мясников: боль в животе может говорить об угрозе сердечного приступа
Злоумышленник пытался перебросить четыре сотовых телефона на территорию ИК.
Сотрудники ИК-16 Самарской области предотвратили попытку переброса 
Российский лидер пожелал американскому здоровья.
«Кто так обзывается, тот так сам называется»: ответил Путин на слова Байдена. Видео
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.66
0.56
EUR 88.12
1.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет телемост читателей Самарской библиотеки с читателями библиотек Севастополя
В СК "Ипподром Арена" стартовал областной турнир по хоккей "Надежда"
На  "Металлурге" прошел юбилейный турнир на Кубок имени Виктора Карпова
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Игорь Комаров посетил уникальный для ПФО Ресурсный центр социальной поддержки людей с расстройствами аутистического спектра

18 марта 2021 14:48
139
Планируется, что благодаря новейшим методикам и наработкам ежегодно поддержку получат порядка 1000 человек.

17 марта 2021 года полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров совместно с главой региона Глебом Никитиным посетил Центр социального развития Нижегородской области и открывшийся на его базе Ресурсный центр социальной поддержки людей с расстройствами аутистического спектра, который будет координировать межведомственное взаимодействие по оказанию помощи и станет опорной площадкой для реализации инициированного полпредом окружного проекта «Ментальное здоровье». 

Планируется, что благодаря новейшим методикам и наработкам ежегодно поддержку получат порядка 1000 человек, кроме того специалисты из различных сфер, работающих с данной категорией граждан, смогут повысить свои профессиональные компетенции.

Алиса Бадьянова, директор Ресурсного центра рассказала полпреду о работе организации, основных направлениях и первоочередных задачах, в числе которых проведение диагностики и маршрутизация людей с расстройствами РАС, предоставление реабилитационных услуг, реализация социальных программ по поддержке граждан, нуждающихся в особой заботе государства, сопровождение и представление интересов граждан с ограниченными возможностями здоровья. По словам Алисы Бадьяновой, уникальность проекта заключается в том, что в одном Ресурсном Центре организована вся необходимая и доступная инфраструктура как для человека с ментальными нарушениями, так и для его семьи. «После постановки диагноза ребенку наш центр в течение 3 дней связывается с родителями и приглашает семью на диагностику, после чего выбирается индивидуальный или групповой подход по сопровождению. Семья в любом случае получает социальную поддержку в виде комплекса услуг логопеда, дефектолога, психолога, занятий адаптивной физкультурой», - отметила директор Центра.

Игорь Комаров увидел, как работают с детьми специалисты – диагносты, посетил гончарную, садоводческую и кулинарную мастерские. «Наши мастерские - это уникальный опыт в структуре государственных учреждений, такого еще нигде не было. Это наша гордость. Например, в кулинарной мастерской ребят учат не только готовить какие-то простые блюда, но и социально адаптируют к бытовым вещам, как готовить рабочие места, убрать за собой, навести порядок. В мультипликационной студии дети на специальном оборудовании смогут создавать мультики, в садоводческой - детей учат ухаживать за цветами, высаживать их в теплицы на улицу», - рассказала Алиса Бадьянова. 

В ходе общения с родителями полпред подчеркнул, что кроме помощи ребятам с РАС, необходимо оказывать психологическую поддержку их семьям. «Важно очень внимательно относиться к людям, которые впервые узнают об особенностях своих детей. Приятно, что сегодня на встрече мы не обсуждали вопросы, как ребенку с РАС посетить врача узкой практики, сделать прививку, научиться рисовать или читать, а мы думаем над более сложными вопросами, например, проблемой выбора будущей профессии и трудоустройства. Это говорит о высоком уровне работы, организованной в регионе», - отметил Игорь Комаров. Полпред также выразил надежду, что Ресурсный центр с его возможностями станет серьезной опорой в реализации проекта «Ментальное здоровье», а опыт специалистов будет растиражирован не только в регионах ПФО, но и в других субъектах РФ. 

Напомним, 26 февраля 2021 года полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по реализации общественного проекта «Ментальное здоровье». В проекте участвуют Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Нижегородская, Пензенская и Ульяновская области. В числе задач проекта: создание системы раннего выявления детей с РАС, аккумулирование и тиражирование наиболее эффективных методик помощи людям с РАС разных возрастов, организация работы ресурсных центров в социальном обслуживании, образовании, здравоохранении; оказание адаптивной медицинской и другой помощи людям с РАС и их семьям; обучение специалистов учреждений различных сфер, взаимодействующих с людьми с РАС, повышение информированности об аутизме. 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
Изначально каток должен был проработать до 5 марта, но ввиду благоприятных для катания погодных условий было принято решение продлить сезон до 21 числа.
18 марта 2021  16:46
Весна пришла. Завершает работу ледовый каток на площади Славы
60
Чемпионат – это уникальное мероприятие, которые способствует развитию и продвижению инновационных сельскохозяйственных технологий и техники, служит стимулом для профессиональной ориентации молодежи.
18 марта 2021  15:39
Самарских мастеров приглашают к участию в Открытом чемпионате России по пахоте
89
Планируется, что благодаря новейшим методикам и наработкам ежегодно поддержку получат порядка 1000 человек.
18 марта 2021  14:48
Игорь Комаров посетил уникальный для ПФО Ресурсный центр социальной поддержки людей с расстройствами аутистического спектра
138
Весь список

Здравоохранение
Врач назвал неочевидные симптомы инфаркта.
18 марта 2021  16:25
Мясников: боль в животе может говорить об угрозе сердечного приступа
73
Всего в регионе подтверждено 219 новых случаев.
18 марта 2021  15:45
В Самаре выявлено 75 заболевших новой коронавирусной инфекцией
107
Что указывает на скорый сердечный приступ
18 марта 2021  13:47
Что указывает на скорый сердечный приступ
173
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
1193
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15154
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16455
Весь список
Туризм
Ростуризм анонсировал новый этап программы туристического кешбэка
17 марта 2021  19:02
Ростуризм анонсировал новый этап программы туристического кешбэка
319
Туристы на пляжах Болгарии будут обязаны соблюдать дистанцию
16 марта 2021  09:09
Туристы на пляжах Болгарии будут обязаны соблюдать дистанцию
1201
Во время пути для пассажиров поезда проводят развлекательную программу по мотивам советского мультфильма.
13 марта 2021  20:06
Запустили первую электричку для туристов из Нижнего Новгорода в деревню Простоквашино
1166
Весь список
Образование
И помогут в разгадке главной тайны Солнца - тайне аномального нагрева солнечной короны.
18 марта 2021  16:54
Исследования ученых Самарского университета помогут более эффективно предсказывать солнечные вспышки и магнитные бури
54
Самарских школьников приглашает виртуальный Навигатор поступления
18 марта 2021  12:29
Самарских школьников приглашает виртуальный «Навигатор поступления» 
193
У ЕГЭ может поменяться формат
17 марта 2021  15:16
У ЕГЭ может поменяться формат
425
Весь список

Культура
Авторы обращения заявили, что высказывания в тексте песни носят противоправный характер.
18 марта 2021  17:26
В СК РФ поступило обращение от общественников с просьбой проверить текст песни певицы Manizha для «Евровидения»
0
В формате брейн-ринга подростки посоревнуются в знании географии, достопримечательностей и исторических фактов о Самарской области и Крыме.
18 марта 2021  17:19
В Самаре пройдет телемост читателей Самарской библиотеки с читателями библиотек Севастополя
26
Год назад в Самарской областной детской библиотеке был создан библиотечный канал Ёж-ТВ
18 марта 2021  10:22
Год назад в Самарской областной детской библиотеке был создан библиотечный канал «Ёж-ТВ»
156
Весь список
Мир домашних животных
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно используют препарат Ветмедин.
14 февраля 2021  08:44
Ветмедин и аналоги – лекарство для собак
2312
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
31 января 2021  21:01
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
4140
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
7 декабря 2020  23:17
Как подстричь когти собаке
15437
Весь список
Мода
Мы живем во времена, когда технологии существенно облегчают нашу жизнь. Например, сегодня, чтобы приобрести обувь, одежду или какие-либо аксессуары совсем необязательно посещать магазины и бутики.
9 марта 2021  00:22
Изысканная одежда, обувь и аксессуары категории «люкс» по выгодным ценам
383
Особенностью детской стрижки является то, что волосы и детей по структуре более тонкие и мягкие, они сильнее путаются, сложнее поддаются укладке.
28 февраля 2021  23:17
Как выбрать детскую стрижку – салон красоты СВ СПА в Одинцово
931
23 февраля 2021  11:16
Национальные костюмы
1968
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Улицу Дачную в Самаре все-таки будут ремонтировать
18 марта 2021  12:50
Улицу Дачную в Самаре все-таки будут ремонтировать
Благоустройство региона
140
Жильцы дома с рухнувшей стеной в Самаре получат всю необходимую помощь
18 марта 2021  12:42
Жильцы дома с рухнувшей стеной в Самаре получат всю необходимую помощь
Происшествия
143
В Самаре будет сужена проезжая часть дороги по ул. Советской Армии на время ремонтных работ
17 марта 2021  18:45
В Самаре будет сужена проезжая часть дороги по ул. Советской Армии на время ремонтных работ
Транспорт
437
Развязку на Ново-Садовой в Самаре строят по графику
17 марта 2021  18:26
Развязку на Ново-Садовой в Самаре строят по графику
Транспорт
406
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2020-2021 учебный год
17 марта 2021  18:20
В Самаре пройдет распределение свободных мест в детсадах на 2020-2021 учебный год
Социум
455
Весь список