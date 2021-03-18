Игорь Комаров посетил уникальный для ПФО Ресурсный центр социальной поддержки людей с расстройствами аутистического спектра

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17 марта 2021 года полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров совместно с главой региона Глебом Никитиным посетил Центр социального развития Нижегородской области и открывшийся на его базе Ресурсный центр социальной поддержки людей с расстройствами аутистического спектра, который будет координировать межведомственное взаимодействие по оказанию помощи и станет опорной площадкой для реализации инициированного полпредом окружного проекта «Ментальное здоровье».

Планируется, что благодаря новейшим методикам и наработкам ежегодно поддержку получат порядка 1000 человек, кроме того специалисты из различных сфер, работающих с данной категорией граждан, смогут повысить свои профессиональные компетенции.

Алиса Бадьянова, директор Ресурсного центра рассказала полпреду о работе организации, основных направлениях и первоочередных задачах, в числе которых проведение диагностики и маршрутизация людей с расстройствами РАС, предоставление реабилитационных услуг, реализация социальных программ по поддержке граждан, нуждающихся в особой заботе государства, сопровождение и представление интересов граждан с ограниченными возможностями здоровья. По словам Алисы Бадьяновой, уникальность проекта заключается в том, что в одном Ресурсном Центре организована вся необходимая и доступная инфраструктура как для человека с ментальными нарушениями, так и для его семьи. «После постановки диагноза ребенку наш центр в течение 3 дней связывается с родителями и приглашает семью на диагностику, после чего выбирается индивидуальный или групповой подход по сопровождению. Семья в любом случае получает социальную поддержку в виде комплекса услуг логопеда, дефектолога, психолога, занятий адаптивной физкультурой», - отметила директор Центра.

Игорь Комаров увидел, как работают с детьми специалисты – диагносты, посетил гончарную, садоводческую и кулинарную мастерские. «Наши мастерские - это уникальный опыт в структуре государственных учреждений, такого еще нигде не было. Это наша гордость. Например, в кулинарной мастерской ребят учат не только готовить какие-то простые блюда, но и социально адаптируют к бытовым вещам, как готовить рабочие места, убрать за собой, навести порядок. В мультипликационной студии дети на специальном оборудовании смогут создавать мультики, в садоводческой - детей учат ухаживать за цветами, высаживать их в теплицы на улицу», - рассказала Алиса Бадьянова.

В ходе общения с родителями полпред подчеркнул, что кроме помощи ребятам с РАС, необходимо оказывать психологическую поддержку их семьям. «Важно очень внимательно относиться к людям, которые впервые узнают об особенностях своих детей. Приятно, что сегодня на встрече мы не обсуждали вопросы, как ребенку с РАС посетить врача узкой практики, сделать прививку, научиться рисовать или читать, а мы думаем над более сложными вопросами, например, проблемой выбора будущей профессии и трудоустройства. Это говорит о высоком уровне работы, организованной в регионе», - отметил Игорь Комаров. Полпред также выразил надежду, что Ресурсный центр с его возможностями станет серьезной опорой в реализации проекта «Ментальное здоровье», а опыт специалистов будет растиражирован не только в регионах ПФО, но и в других субъектах РФ.

Напомним, 26 февраля 2021 года полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по реализации общественного проекта «Ментальное здоровье». В проекте участвуют Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Нижегородская, Пензенская и Ульяновская области. В числе задач проекта: создание системы раннего выявления детей с РАС, аккумулирование и тиражирование наиболее эффективных методик помощи людям с РАС разных возрастов, организация работы ресурсных центров в социальном обслуживании, образовании, здравоохранении; оказание адаптивной медицинской и другой помощи людям с РАС и их семьям; обучение специалистов учреждений различных сфер, взаимодействующих с людьми с РАС, повышение информированности об аутизме.