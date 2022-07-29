Игорь Комаров и Дмитрий Азаров наградили победителей молодежного форума ПФО «iВолга - 2022»

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28 июля в Самарской области завершился юбилейный десятый Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга». Кульминацией мероприятия стала торжественная церемония закрытия, на которой награды победителям конкурса грантов вручили Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, Губернатор Дмитрий Азаров, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов, председатель Российского Союза Молодежи Павел Красноруцкий и вице-президент по персоналу и социальной политике АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Михаленко.

В масштабном форуме «iВолга-2022», объединившем талантливую и инициативную молодежь со всей страны, в очном формате принимали участие около 2000 участников из 60 субъектов РФ, а также ЛНР и ДНР. А заявок в этом году было подано рекордное количество - 20,5 тысяч. «Ваша инициатива, ваше желание двигаться дальше, улучшаться и улучшать мир вокруг себя ставит новые задачи перед организаторами и всеми нами. Мы будем совершенствовать форматы, будем думать, как вместить больше желающих, учесть все ваши интересы. Потому что все это делается для вас и для того, чтобы вы реализовывали себя», - сказал Игорь Комаров, обращаясь к участникам форума на церемонии закрытия.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Андрей Платонов также отметил высочайший интерес к форуму со стороны молодых ребят со всей страны и необходимость расширения формата мероприятия: «На форум приехали участники из 60 субъектов страны. Это показатель того, что здесь место притяжения, здесь место для молодежи. Я в восторге от самарской земли! Думаю, что после такого заряда, семи дней форума, круглосуточной работы над идеями и проектами, дружбы, объединения в команды и построения планов на следующий год, вы будете весь год мечтать о следующей «iВолге». И стремиться сюда, рассказывать друзьям как это классно. Мы сделаем все возможное для увеличения возможностей по участию в конкурсе».

Сквозной темой форума «iВолга» было «Единство народов России» - Президент страны Владимир Путин объявил 2022 год Годом культурного наследия народов России. «Все смены приняли вызов, все смены красной нитью в своих проектах разработали идеи, которые способствуют нашему единству. А когда мы едины - мы непобедимы. Это заветы наших предков, которые мы будем хранить, в которых мы будем черпать энергию и вдохновение для новых побед. В этом нет никакого сомнения, - подчеркнул Дмитрий Азаров, - Отдельно хотел бы поприветствовать ребят, которые приехали к нам из ЛНР и ДНР. Героические защитники Донбасса в эти дни, в эти месяцы защищают все, что нам дорого: наши традиции, наш общий русский мир. И делают это плечом к плечу с нашими бойцами. Мы сегодня гордимся подвигами наших героев, мы гордимся нашей дружбой и поддержкой героического народа Донбасса. И мы еще раз демонстрируем, что вот это единство, единство, которое непобедимо, которое всегда приводит к успеху и победе».

Ключевое направление «iВолги» - конкурсы проектов, в которых могли принимать участие резиденты форума в возрасте от 16 до 35 лет. Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи включал 15 направлений. На поддержку своих инициатив победители получают до 1,5 миллиона рублей. Конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО проводился по трем направлениям: «Этнокультурное многообразие и единство народов», «Предпринимательство и бизнес», «Создание сообществ и реализация государственной молодежной политики». Размер гранта – до 500 тысяч рублей. В рамках церемонии закрытия были объявлены победители конкурсов, которые получили гранты на реализацию своих проектов, большинство из которых направлены на решение социально значимых задач, поддержку граждан и молодежных инициатив. «Впечатлили Ваши проекты, устремления и планы, которые мы со своей стороны будем поддерживать, и сопровождать», - сказал Игорь Комаров.

Высокий уровень проектов участников оценил и Глава Самарской области:

«Я восхищен проектами, которые были сегодня представлены! Хочу пожелать всем успехов, реализации ваших самых смелых идей. Именно для этого проводится «iВолга» - чтобы дать старт, дать возможность, вдохновить вас. Уверен, каждый из вас найдет соратников, найдет друзей, вместе с которыми сможет больше, сможет больше на благо нашей великой страны – России! - отметил Дмитрий Азаров, - Обязательно хочу поблагодарить всех организаторов «iВолги», всех, кто обеспечивал деятельность форума, наших партнеров. Отдельная благодарность волонтерам. Благодарность и участникам форума - вы все победители!»

Также был награжден участник, победивший в индивидуальном рейтинге по итогам участия в форуме – Егор Чугуров из Самарской области. А команда 63-го региона стала лучшей в общем рейтинге делегаций.

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ГРАНТОВ ФОРУМА «iВОЛГА» - 2022

Конкурс грантов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО

Предпринимательство и бизнес

Карпычева Тамара, Нижегородская область

Безенцев Владимир, Удмуртская Республика

Колбина Анастасия, Кировская область

Кондратьев Руслан, Пензенская область

Лазуренко Татьяна, Самарская область

Этнокультурное многообразие и единство народов

Аитбаев Азат, Республика Башкортостан

Курбаш Мария, Республика Марий Эл

Кунавина Мария, Удмуртская Республика

Зянтерекова Елена, Удмуртская Республика

Беляева Екатерина, Самарская область

Федюкина Анастасия, Пензенская область

Создание сообществ и реализация

государственной молодежной политики

Мальцев Евгений , Пермский край

Нафиков Радик, Республика Башкортостан

Живодерова Лариса, Самарская область

Запрягайло Андрей, Оренбургская область

Болмосов Антон, Самарская область

Габдулвалеева Ландыш, Марий Эл

Безенцева Кристина, Удмуртия

Шайнурова Элина, Республика Татарстан

Всероссийский конкурс молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи

Кощеева Екатерина, Кировская область

Данилкина Ирина, Мордовия

Махомет Иван, Пермский край

Кальченко Анастасия, Башкортостан

Султангужина Линиза, Башкортостан

Нагаев Тимур, Башкортостан

Смолина Александра, Мордовия

Смалюга Артем, Саратовская область

Брынцева Ирина, Чувашия

Горбунов Иван, Нижегородская область

Аликеева Лия, Башкортостан

Герасимова Дарья, Чувашия

Ананьева Вера, Чувашия

Ларькина Анна, Мордовия

Лосева Дана, Мордовия

Балакина Ксения, Нижегородская область

Змеева Анастасия, Кировская область

Десятников Константин, Нижегородская область

Огонькова Алиса, Нижегородская область

Суколина Влада, Башкортостан

Гладкоскок Юлия, Ростовская область

Козина Ольга, Саратовская область

Кустикова Елизавета, Нижегородская область

Зильфиди Виктория, Саратовская область

Громова Кристина, Пензенская область

Березнева Марина, Пензенская область

Плотникова Анна, Нижегородская область

Дмитриев Андрей, Саратовская область

Китова Дарья, Самарская область

Ахтямова Ксения, Татарстан

Сидорина Евгения, Татарстан

Кубанцев Павел, Самарская область



Фото - Андрей Савельев, Юлия Рубцова.