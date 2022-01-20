Игорь Буренков принял участие в заседании рабочей группы Совета Федерации по мониторингу реализации новой системы обращения с отходами I и II классов

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19 января 2022 года заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Буренков в режиме видео-конференц-связи принял участие в заседании рабочей группы Совета Федерации по мониторингу реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов».

Участники заседания обсудили готовность регионов к новой системе обращения с отходами I и II классов, а также взаимодействие участников этого рынка на цифровой платформе федеральной государственной информационной системы (ФГИС ОПВК).

Открывая заседание, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Фёдоров отметил, что это уже второе заседание профильной рабочей группы Совфеда РФ, и предстоит серия таких мероприятий в других федеральных округах.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Владимир Лебедев, оценивая ситуацию в целом, отметил, что «одна из важных задач на сегодня – мониторинг процесса регистрации участников рынка в государственной информационной системе ФГИС ОПВК на региональном уровне. Это позволит отслеживать динамику и оперативно реагировать на возникающие проблемы в субъектах РФ».

О важности проведения такой работы высказался заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Игорь Буренков. «Инициатива Совета Федерации по системному мониторингу запуска новой системы обращения с отходами I-II классов в федеральных округах очень полезна. ПФО стал ключевым федеральным округом, где создается сеть экотехнопарков для глубинной переработки отходов с получением продуктов рециклинга. Соглашения федерального экологического оператора с региональными органами исполнительной власти заключили уже 9 регионов ПФО».

Заместитель полпреда Игорь Буренков особенно подчеркнул, что наличие комфортной и безопасной среды для жизни является очень чувствительной для людей темой и влияет на уровень социального самочувствия. С учетом этого в качестве одной из основных целей в нацпроекте «Экология» и федеральном проекте «Инфраструктура для обращения с отходами I и II классов» закреплено обеспечение регионов необходимыми, современными, экологичными комплексами по их переработке.

По мнению Игоря Буренкова, необходимо продолжить вести правильную просветительскую работу с населением: «По инициативе аппарата полномочного представителя и Федерального экологического оператора в трех регионах округа, где создаются экотехнопарки (Удмуртия, Кировская и Саратовская области), на протяжении последних двух лет реализуется сводный годовой план мероприятий по информационно-разъяснительной работе. В этом году подключается Нижегородская область, где планируется строительство такого комплекса.

Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев подвел итоги ввода в эксплуатацию федеральной государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов (ФГИС ОПВК), которая станет единой платформой для экологически безопасного управления всей цепочкой промышленных отходов: «Информационная система ФГИС ОПВК успешно прошла тестовые испытания и была введена в эксплуатацию в декабре 2021 года. На данный момент в ней зарегистрировалось уже порядка 2 тысяч компаний».

Важной частью повестки заседания рабочей группы стало подписание соглашения о сотрудничестве между Федеральным экологическим оператором и Росприроднадзором.

«Для нас крайне важно выстроить взаимодействие с федеральным оператором таким образом, чтобы рынок обращения с отходами I и II классов был прозрачным, все образующиеся отходы и их дальнейшая судьба были учтены и зафиксированы в государственной информационной системе ФГИС ОПВК. Росприроднадзор имеет доступ к системе – это позволит планировать контрольно-надзорные мероприятия. В свою очередь, для бизнеса ФГИС – дополнительный инструмент показать контрольно-надзорным органам свою добросовестность и открытость», – отметила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Заключенное между Федеральным экологическим оператором и Росприроднадзором соглашение о взаимодействии предполагает обмен информацией по вопросам создания условий по безопасному обращению с отходами I и II классов; взаимный обмен сведениями; проведение совместных консультаций по вопросам изменения и разработки нормативных правовых актов.

В состав рабочей группы вошли сенаторы РФ, депутаты Госдумы, представители федеральных органов исполнительной власти, объединений предпринимателей, научного и экологического сообществ, Госкорпорации «Росатом».