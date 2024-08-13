Идет набор волонтеров для проведения VII Самарского международного марафона

18 августа на набережной Волги в Самаре состоится ежегодный старт - Самарский международный марафон. Ожидается более 5 000 профессионалов и любителей бега из разных городов и стран.
Команда Спортивных волонтеров ищет добровольцев, готовых помочь в организации и проведении мероприятия.
Функции волонтеров:
регистрация;
старт/финиш;
наградная группа;
камера хранения;
пункты питания;
медиа (фото и видеосъемка);
группа быстрого реагирования (везде и всюду).
Условия:
возраст: 14+
15-17 августа 10:00-21:00
18 августа 06:00-16:00 (день забега)
Форма одежды: свободная, легкая, при себе иметь защиту от солнца, головной убор.
Сервисы для волонтеров:
часы на DOBRO.RU;
благодарственное письмо;
горячее питание.
Регистрация: https://vk.cc/cyg8TR
Фото: минспорта СО