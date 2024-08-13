Идет набор волонтеров для проведения VII Самарского международного марафона

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18 августа на набережной Волги в Самаре состоится ежегодный старт - Самарский международный марафон. Ожидается более 5 000 профессионалов и любителей бега из разных городов и стран.



Команда Спортивных волонтеров ищет добровольцев, готовых помочь в организации и проведении мероприятия.



Функции волонтеров:

регистрация;

старт/финиш;

наградная группа;

камера хранения;

пункты питания;

медиа (фото и видеосъемка);

группа быстрого реагирования (везде и всюду).



Условия:

возраст: 14+

15-17 августа 10:00-21:00

18 августа 06:00-16:00 (день забега)



Форма одежды: свободная, легкая, при себе иметь защиту от солнца, головной убор.



Сервисы для волонтеров:

часы на DOBRO.RU;

благодарственное письмо;

горячее питание.



Регистрация: https://vk.cc/cyg8TR

Фото: минспорта СО