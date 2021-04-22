Идеи жителей Самарской области вошли в ТОП-100 проектов Всероссийского конкурса «Культурный след»

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Житель любого города России независимо от возраста и профессии мог отправить заявку с описанием идеи нового арт-объекта, который бы украсил и обогатил территорию его родного края. Из Самарской области на конкурс поступило 13 заявок, две из них Монумент «Трудовой славы железнодорожников» и «Бессмертная эскадрилья» вошли в ТОП-100 проектов.

В течение трёх месяцев шло народное голосование. Чтобы попасть в ТОП-100 проектов, нужно было набрать не меньше ста голосов поддержки. В итоге из Самарской области преодолело этот рубеж два проекта Монумент «Трудовой славы железнодорожников» и «Бессмертная эскадрилья»: https://kultsled.ru/monument-t rudovoj-slavy- zheleznodorozhnikov/, https://kultsled.ru/ bessmertnaja-jeskadrilja/

Теперь слово за экспертным советом. В этом году впервые кроме столичных урбанистов, историков, культурологов и архитекторов в жюри вошли специалисты из регионов: Наталья Поленова, директор музея-заповедника В.Д.Поленова (Тула), Антон Вальковский исследователь современного искусства (Владикавказ), Степан Субботин, художник (Краснодар), Андрей Люблинский, член Союза художников России (Санкт-Петербург), Артем Укропов, сооснователь бюро Megabudka (Москва), Анастасия Козлова, эксперт в области урбанистики (Москва).

Им предстоит выбрать 15 самых оригинальных идей арт-объектов, которые продолжат участие в конкурсе.

«Считаю, что современная арт-культура должна предлагать что-то новое или по-новому переосмыслять старое. Это такой некий синтез искусств и культур в различных комбинациях. Просто так делать что-то красивое уже не актуально», - рассуждает эксперт Всероссийского конкурса «Культурный след Артём Укропов.

Шорт-лист из 15 лучших идей направят на рассмотрение в региональные администрации и проведут общественные слушания, на которых местные жители могут поддержать идею или выступить против.



«Практически в каждом населённом пункте страны есть культурное и историческое наследие, достойное того, чтобы его увековечить. Итог конкурса – это не только появление новых культурных достопримечательностей, но и развитие внутреннего туризма, появление новых интересных туристических маршрутов и открытие новых точек на карте», - отметила основатель конкурса «Культурный след» Марина Смирнова.

Результаты голосования экспертного совета объявят 25 апреля. Пять самых оригинальных, прошедших народное и экспертное голосование идей будут воплощены с помощью профессиональных художников на средства фонда.

Всероссийский конкурс проходит уже в четвёртый раз. За время его существования в регионах установлены 14 новых достопримечательностей. Проект реализуется на средства Фонда Президентского гранта на развитие гражданского общества.