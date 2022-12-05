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Идеальный доход для россиян составляет в среднем 135 тысяч рублей в месяц

5 декабря 2022 10:28
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Идеальный доход для россиян составляет в среднем 135 тысяч рублей в месяц

Идеальный доход в 2023 году, по мнению россиян, составляет в среднем 135 тысяч рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на исследование «Работы.ру».

Самые высокие запросы у работником сферы IT (на уровне 148 тысяч рублей), индустрии красоты (146 тысяч), строительства (139 тысяч), юриспруденции (134 тысячи) и аграрной промышленности (131 тысяча). Также опрошенные назвали средний ожидаемый доход. По мнению россиян, он составит 84 тысячи рублей.

Больше всего, по собственным ожиданиям, будут получать работники сферы транспорта (92 тысячи рублей), строительства (90 тысяч), индустрии красоты (86 тысяч) и IT (83 тысячи).

Для счастья среднестатистическому россиянину нужен доход 205 тысяч рублей в месяц, причем мужчинам требуется больше, чем женщинам, — 226 тысяч против 182 тысяч рублей, говорилось в прошлом опросе SuperJob. Запросы респондентов оказались на восемь процентов выше, чем полгода назад.

Теги: Опрос

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