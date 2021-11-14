Художники из Самарской области - среди первых участников конкурса "Нарисуй Елку Победы"

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Юные и взрослые художники из Самарской области стали первыми участниками международного конкурса «Нарисуй «Елку Победы». Организаторами творческого состязания стали Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой. Конкурс стартовал 1 ноября.

Профессиональным и начинающим живописцам предложили стать авторами коллекционных новогодних открыток. Жители Самарской области уже отправили десятки заявок. Так, 8-летний Егор Филиппов из Самарской области прислал рисунок «Поздравление с Новым годом».

Всего на конкурс уже поступило почти 1500 рисунков. Участники создали свои работы о подготовке к встрече победного 1945 года. Они нарисовали, как украшали елку в военные годы, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год. Многие авторы дополнили рисунки короткими рассказами.

Работы на конкурс принимаются до 28 ноября 2021 года. Рисунки будут оцениваться в пяти возрастных номинациях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18 лет (взрослые). В каждой категории компетентное жюри выберет трех победителей. Кроме того, с 1 по 7 декабря на сайте Музея Победы пройдет онлайн-голосование, авторы работ, набравших наибольшее количество голосов получат «Приз зрительских симпатий».

Имена победителей конкурса объявят 10 декабря 2021 года. Их рисунки будут использованы для создания уникальной коллекционной серии новогодних открыток.

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Музея Победы https://victorymuseum.ru/ online-programs/competition/ mezhdunarodnyy-konkurs- risunkov-narisuy-yelku-pobedy/