Художественный музей приглашает самарцев на «Новогоднюю мастерскую»

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В дни новогодних каникул в теплой компании за душевной беседой, приятным рукоделием и творческими экспериментами мастер - классы проведут сотрудники отдела музейной педагогики и детского творчества музея.



3 января (пятница) 12:00 Творческое занятие «Рождественская открытка» 6+.

Участники занятия в предвкушении праздника Рождества Христова создадут для самых любимых открытки с рождественскими ангелами, которые непременно принесут добро, тепло и волшебство.



5 января (воскресенье)

12:00 Творческое занятие «Балерина» 6+.

Родители и дети смогут сделать элегантное ёлочное украшение - нежную, воздушную, парящую балерину.

Пусть Новый 2025 год будет ярким и творческим!



Записаться на январские занятия можно до 28 декабря 2024 года до 17:00 по телефону: (846) 332-33-09.

Фото: пресс-служба музея