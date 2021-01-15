Хинштейн: «Стараюсь помогать всем обратившимся ко мне погорельцам, потому что в Самаре такие случаи не единичны»

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14 января депутат Государственной Думы РФ, заместитель Секретаря Генерального Совета партии «Единая Россия» Александр Хинштейн вручил компьютерную технику детям – погорельцам из Самарского района. Адресная материальная поддержка стала возможной благодаря федеральному партийному проекту «ЕР» «Новая школа».

Жительница Самарского района Самары Татьяна Бунина пришла на личный прием к Александру Хинштейну вместе с дочерью-школьницей Анастасией. В конце декабря самарчанка написала обращение в адрес депутата с просьбой оказать содействие в материальной помощи (в том числе, в приобретении для ее детей-школьников компьютерной техники, столь необходимой для дистанционного обучения в период пандемии).

Дело в том, что в ноябре в доме, где проживала семья (ул. Пионерская, 89) произошел пожар, в результате которого были утрачены вещи, в том числе, и техника. Депутат обратился в профильные ведомства — Министерство социально-демографической и семейной политики области, а также в Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации г.о. Самара. В настоящий момент вопрос о материальной помощи и предоставлении пострадавшей в пожаре семье достойного жилья рассматривается и находится на личном контроле у депутата.

Впрочем, ряд вопросов удалось решить практически сразу — компьютерную технику предоставила партия «Единая Россия» в рамках федерального партийного проекта «Новая школа».

«Благодаря партийному проекту «ЕР» «Новая школа» всем нуждающимся детям – тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации — представляют ноутбуки. Уже сегодня мы можем помочь девочке Насте поверить в существование добра и справедливости. В этой конкретной ситуации мне написали письмо, где указали, что сейчас важнее всего дня них оргтехника — компьютер. Старший сын учится в лицее, девочка — в школе. Из-за пандемии дети сегодня находятся на дистанционном обучении, а потому для них техника – это приоритет», — прокомментировал Александр Хинштейн СМИ.

По словам депутата, работа в этом направлении будет продолжена. «Я стараюсь помогать всем обратившимся ко мне погорельцам, потому что, увы, в городе такие случаи не единичны. По этому конкретному факту возбуждено уголовное дело. Я надеюсь, что злоумышленники, которые подожгли дом – а речь идет именно о поджоге — будут привлечены к ответственности», — резюмировал парламентарий.