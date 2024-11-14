Химик рассказал, как правильно выбрать стиральный порошок

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Эффективность и особенности действия стирального порошка напрямую зависят от его состава. Об этом доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов рассказал в среду, 13 ноября. Он также назвал способ правильно выбрать стиральный порошок и перечислил основные виды веществ, которые могут входить в его состав, пишут "Известия".

По словам химика, хороший стиральный порошок должен подходить для различных видов тканей и успешно удалять разнообразные загрязнения с них. Также немаловажно, чтобы он был безопасным как для человека, так и для окружающей среды.

«Одними из основных компонентов стирального порошка являются поверхностно-активные вещества (ПАВы), удаляющие загрязнения, в том числе и стойкие. ПАВы бывают анионные, катионные, неионогенные и другие», — рассказал Дорохов в беседе с Lenta.Ru.

Эксперт уточнил, что анионные ПАВы достаточно агрессивны по воздействию и особенно эффективны в удалении жировых и масляных пятен.

Катионные ПАВы хорошо удаляют пятна от красок, крови и другие загрязнения, к тому же обладают антисептическими свойствами и эффектом отбеливания. Они снижают уровень агрессивности и раздражающего воздействия анионных ПАВов на кожу, улучшают антистатические свойства и смачиваемость тканей.

Специалист добавил, что неионогенные ПАВы обладают высокой совместимостью с другими компонентами стирального порошка, такими как анионные и катионные ПАВы, энзимы и отбеливающие агенты, что позволяет обеспечивать высокую степень очистки и защиту тканей.

В свою очередь, энзимы эффективно расщепляют различные типы загрязнений, такие как пятна от еды, напитков и косметики, крахмальные загрязнения, проникая в волокна ткани и разрушая белки, жиры и углеводы. Они позволяют сохранять структуру и цвет тканей и экономят электроэнергию при использовании стиральной машины, так как эффективно работают даже при низких температурах.

Дорохов добавил, что отбеливающий агент является еще одним важным компонентом качественного порошка. Отбеливатели помогают сохранить белизну и яркость светлых тканей, предотвращая их пожелтение и посерение, а также удаляют стойкие пятна и загрязнения, делая белье более чистым и свежим.

Эксперт обратил внимание на то, что кондиционирующие вещества, входящие в состав порошка, также могут быть полезными: они смягчают ткань, придают белью приятный аромат, обеспечивают защиту от статического электричества и улучшают внешний вид тканей. Кроме того, они позволяют сэкономить деньги на покупке отдельных средств для кондиционирования белья.

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