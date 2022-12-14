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Гуманитарный конвой фонда «Звезда и Лира» доехал до адресатов

14 декабря 2022 14:39
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А ещё наши военные получили трогательные письма, которые им написали самарцы.

На прошлой неделе гуманитарный конвой фонда «Звезда и Лира» достиг своей цели.

Вся благотворительная помощь, которую собрали в Самаре, доставлена.

Теплые вещи и нательное белье, лекарства, продукты питания и многое другое, чем самарцы поделились во время форума в Окружном Доме Офицеров “Объединяем людей, объединяем помощь”, доехало до адресатов.

А ещё наши военные получили трогательные письма, которые им написали самарцы: тёплые слова, пожелания здоровья и удачи, молитвы, - эмоциональная поддержка так важна в сложных условиях.

Нашим самоотверженным волонтёрам из Белгородской области, Любови и Сергею вручили благодарственные письма.

 

Фото:   пресс-служба правительства

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