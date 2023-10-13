Гуманитарная помощь доставлена жителям ЛНР от самарских речников и жителей Самарской области

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500 наборов продовольственных товаров, генераторы, бензопилы, буры и товары для детского садика – в Луганскую Народную Республику отправилась фура с гуманитарной помощью для людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

12 октября 2023 года сотрудники предприятий, входящих в Поволжскую ассоциацию судоходных и судоремонтных предприятий (ПАССП) и жители 158 избирательного округа загрузили для жителей ЛНР 5,5 т наборов с продовольственными товарами и 1,5 т разных грузов для подготовки к зиме.

«Нашу совместную с депутатом Государственной Думы Александром Хинштейном инициативу по отправке продуктовых наборов уже традиционно поддерживают жители Самарской области. Мы продолжаем это важное для всей страны дело. Каждый раз, связываясь с депутатами Народного Совета Луганской Народной Республики и узнавая, что более необходимо, мы формируем груз: как правило, это продуктовые наборы и предметы первой необходимости. В этот раз мы везём несколько генераторов, которые позволят получать электроэнергию там, где нарушены коммуникации, бензопилы для заготовки дров и буры для строительства и ремонтных работ», – комментирует отправку гуманитарного груза президент Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий, генеральный директор ООО «Волготранс», член регионального штаба Народного фронта Родион Светличнов.

Торжественный митинг по случаю отправки гуманитарного конвоя открыли ученики 55 школы, постоянные участники торжественных мероприятий Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий. Со сцены прозвучали патриотические песни.

«Нужно поддерживать людей, которые оказались в трудном положении. Тем более, сейчас ведутся боевые действия. У жителей ЛНР не всё было гладко и до этого: минимальные выплаты, пенсии, своего рода голодание – тяжелое положение. Мы патриоты, и сотрудники наших предприятий патриоты. Если есть возможность – нужно помогать. Именно на это и нацелена наша деятельность», – отмечает генеральный директор ЗАО «Нефтефлот» Сергей Фофанов.

Это уже пятый продуктовый конвой, собранный в 2023 году речниками совместно с жителями Куйбышевского района Самары и жителями 158 избирательного округа. Почётные гости торжественной отправки гуманитарного груза выразили благодарность депутату Государственной думы РФ Александру Хинштейну, при поддержке которого происходит формирование и доставка гуманитарных конвоев.

«ЗАО «Нефтефлот» – это база для отправки гуманитарных грузов. И мы, как только узнали об этом, стали участвовать в их формировании. Подключились жители Куйбышевского района: они приносили вещи первой необходимости, средства личной гигиены и всё то, что определяет комфортный быт, если он может быть в этих условиях комфортным. Мы стараемся всеми силами облегчить жизнь наших ребят там, на передовой», – поделилась заместитель главы Куйбышевского внутригородского района города Самары Эмилия Аскерова.