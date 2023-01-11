Губерния вошла в ТОП-10 лучших регионов по итогам реализации программы цифровизации МСП в 2022 году

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Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по количеству субъектов МСП, купивших ПО со скидкой 50%. Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) подвёл итоги реализации программы цифровизации малых и средних предприятий (МСП) в 2022 году и назвал регионы-лидеры по нескольким направлениям, в том числе топ-10 регионов по количеству субъектов МСП, купивших ПО со скидкой 50%.



Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что малый и средний бизнес при поддержке властей имеет возможность перестройки, переориентирования, что особенно важно в условиях санкций. «Я очень рад, что предприниматели Самарской области не опустили руки, а мобилизовались и находят новые возможности, новые решения для замещения открывающихся ниш для ведения бизнеса, поставки продукции, выстраивают заново технологические и сбытовые цепочки», - подчеркнул губернатор.



В регионе более 4,6 тысяч компаний воспользовались возможностью приобрести российское ПО со скидкой. Всего в течение года было приобретено почти 12 тысяч ПО на общую сумму более 34 млн рублей.



Программа цифровизации МСП реализуется в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика» и позволяет компаниям приобрести ПО со скидкой в 50%. Финансирование программы в 2022 году составило 1,8 млрд рублей.

«Мера поддержки позволила представителям малого и среднего бизнеса легально использовать качественное российское программное обеспечение. Это не только стимулирует компании к переходу на отечественные ИТ-продукты, но и благодаря цифровой трансформации расширяет и масштабирует их бизнес», - прокомментировал заместитель председателя правительства – руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.



Всего в 2022 году в России более 600 тыс. лицензий российского облачного ПО было куплено 215 тыс. субъектов МСП из 85 регионов РФ. Средний чек за одну лицензию со скидкой составил 2975 рублей.

Основные отрасли применения ПО – торговля, электронный документооборот, автоматизация техподдержки, управление гостиницей.

Фото: департамент информационной политики СО