Губернаторский проект "СОдействие" - 2023 год

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Определены победители конкурса общественных проектов по государственной программе «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 гг.



Всего в конкурсную комиссию поступило 200 общественных проектов. По решению комиссии победителями признаны 94 социально-значимые инициативы населения Самарской области.

Перечень победителей можно посмотреть здесь.



Основным условием участия в Губернаторском проекте «СОдействие» является софинансирование Проекта из трех источников: физические и (или) юридические лица, бюджет муниципального образования и областной бюджет.



Заявки на участие в Губернаторском проекте «СОдействие» принимаются два раза в год (с 1 сентября по 31 октября и с 1 января по 28 февраля) согласно графику приема документации от муниципальных образований.



В настоящее время осуществляется прием заявок на следующий конкурсный отбор. Реализация проектов-победителей будет осуществляться так же в 2023 году.

Фото: департамент информационной политики СО