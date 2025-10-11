Губернатора Вячеслава Федорищева посвятили в казаки

83

В субботу, 11 октября, проводится Круг Самарского окружного казачьего общества. Впервые - в Тольятти, на площадке Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского. Он посвящен подведению итогов работы за 5 лет и утверждению планов на будущую пятилетку.

В ходе Круга в торжественной обстановке губернатор Вячеслав Федорищев прошел казачью и православную процедуру сверстания в казаки.

Есаулец произнес традиционный текст перед инициацией в казаки. Одной из отличительных традиций казачества в современной России является принесения присяги на Животворящем Кресте и Святом Евангелии. Это символизирует верность и обязательства казака перед богом и народом.

«Присягаю верой и правдой служить Отечеству, казачеству и вере православной, свято хранить добрые казачьи традиции и обычаи, защищать их в годину брани, не щадя живота своего, не за страх, а по совести выполнять возложенные на меня обязанности, – произнес Вячеслав Федорищев слова присяги. - А данные мне права и власть не употреблять во зло».

После этого войсковой атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян вручил губернатору походную икону: «Чтобы она всегда была с вами и Богородица вас оберегала. Любо нашему казаку!»

Необходимо отметить, что Вячеслав Федорищев стал пятым губернатором, который был принят в казаки.

Фото: Юлия Рубцова