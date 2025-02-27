Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем Сил специальных операций

139

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с Днём Сил специальных операций!

Этот праздник, установленный указом Президента России В.В. Путина от 26 февраля 2015 года, объединяет военнослужащих и ветеранов уникального во всех смыслах, высокомобильного формирования Вооруженных сил Российской Федерации, находящегося в постоянной готовности к немедленному применению на любой территории.

Силы специальных операций, оснащенные самым современным оружием и техникой, с самой лучшей стороны проявили себя в решении задач любой степени сложности. Действуя в интересах обеспечения суверенитета России и наших граждан, они в любой, даже в самой трудной и непредсказуемой обстановке, добиваются поставленных командованием целей.

Так было во время «русской весны» в Крыму, где благодаря «вежливым людям» были созданы условия для возвращения полуострова в родную гавань. Так было в Сирии, где наши воины отважно и решительно противостояли международному терроризму.

И сегодня в ходе специальной военной операции вы действуете на самых опасных, стратегически важных направлениях. От вашей выучки, слаженности, самоотверженности во многом зависит успех наших войск «на земле».

Мы восхищаемся вашим мужеством, воинской доблестью и высочайшим профессиональным мастерством, гордимся тем, что среди вас есть бойцы – уроженцы Самарской области. Уверен, что в Год защитника Отечества вы продолжите славные традиции Сил специальных операций и впишете еще немало страниц в героическую летопись нашей страны.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, выдержки, благополучия, успехов в службе, новых ратных достижений на благо нашей Родины!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев