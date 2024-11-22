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Губернатор Самарской области заявил, что члены регионального правительства теперь должны принимать присягу

22 ноября 2024 14:04
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Губернатор Самарской области заявил, что члены регионального правительства теперь должны принимать присягу

Видео с выступлением Вячеслава Федорищева в пятницу, 22 ноября, опубликовал официальный ТГ-канал правительства.

— Я клятву давал, а вы — нет. А как это? Поэтому видите, регламент наш правительственный, чтобы все члены правительства присягу приносили публично на думе. Потому что дума у нас законодательный орган, который в некотором смысле контролирует правительство. Вот сюда чтобы выходил каждый и клялся. Чтобы потом спросить у него можно было не только по закону, но еще и по понятиям, с точки зрения подходов некоторых. Не надо комментировать. Мои поручения можно выполнять и без комментариев, — говорит губернатор на видео.

Новые методы борьбы с коррупцией Вячеслав Федорищев анонсировал 15 ноября. Тогда он в нарушение регламента пленарного заседания губдумы выступил с получасовой речью. И одним из основных тезисов выступления была как раз борьба с коррупцией.

Позже глава региона заявил, что с 1 января 2025 года в области внедрят систему детектора лжи. Его будут применять при конфликтных ситуациях, когда появляется сигнал о той или иной коррупционной деятельности, пишет 63.ру.

Теги: В центре внимания

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