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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 25 февраля обратился к жителям региона

25 февраля 2022 09:19
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 25 февраля обратился к жителям региона

«Самарская область сегодня принимает первых беженцев с Донбасса. К их размещению все готово, в том числе благодаря нашим жителям, которые откликнулись на призыв о помощи, не оставив соотечественников один на один с бедой. Я хочу еще раз сказать всем моим землякам большое спасибо за эту поддержку. Наш регион станет временным домом для мам с детьми, для пожилых людей, вынужденно покинувших свой родной дом. 

Самарцам хорошо известны моральные заповеди: своих не бросаем; выручай тех, кому плохо; береги свою историю и духовные ценности. Именно эти скрепы связывают наш народ. 

Решение нашего Президента Владимира Владимировича Путина о начале спецоперации российских военных, безусловно, – вынужденная мера. 

Мы пошли защищать мир и людей от антироссийского и антинародного проекта, в который, руками современных украинских политиков и их советчиков, превратилась когда-то братская нам Украина. Непростые времена требуют непростых шагов, но именно в такие моменты проявляется ответственность, сила, способность объединяться ради защиты своих семей, национальных интересов, будущего наших детей и нашей страны, ради правды и справедливости. Мы это умеем. 

Уверен, жители Самарской области поддерживают это единственно верное решение, которое защитило мир от большой войны. А предпринятые миротворческие действия отстояли права мирных граждан, которые, как все мы, хотят сегодня одного – сохранить свою жизнь, свои традиции, свой отчий дом, иметь свободу выбора и жить на родной земле», – обратился Дмитрий Азаров.

Поезд с 266 пассажирами – вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР 25 февраля около 02.16 (по местному времени) прибыл на станцию Тольятти. Под особым вниманием 137 детей, из них 6 малышей до года.

Теги: В центре внимания Дмитрий Азаров

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