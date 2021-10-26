Губернатор поздравил депутата Госдумы Александра Хинштейна с днем рождения

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26 октября день рождения отмечает депутат Государственной думы от Самарской области, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи ГД Александр Хинштейн. Ему исполнилось 47 лет.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров направил в его адрес поздравительную телеграмму:

"Примите мои искренние поздравления с днем рождения! В полной мере обладая качествами высокоэффективного и успешного политика, способного к достижению самых амбициозных целей, вы вносите значительный вклад в решение важных для нашей страны задач".

В телеграмме отмечается:

"Все то, что вы делаете для региона. Вашу помощь и поддержку в реализации масштабных и значимых для губернии проектов трудно переоценить".

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что созидательная энергия и активная гражданская позиция депутата будут способствовать укреплению законодательной базы страны и процветанию Родины!

Глава региона пожелал депутату Государственной думы доброго здоровья, благополучия, реализации поставленных целей и новых достижений во всех направлениях деятельности.