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Новейшие технологии из Самарской области помогут очистить Волгу от сине-зелёных водорослей
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Губернатор поддержал разработчиков уникальной технологии переработки сине-зелёных водорослей

20 августа 2021 09:07
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Новейшие технологии из Самарской области помогут очистить Волгу от сине-зелёных водорослей

Проблема сохранения экологии Волги обсуждалась в четверг, 19 августа, в Тольятти. Губернатор Дмитрий Азаров побывал на опытном производстве компании «Биотехкомп», где осмотрел уникальную установку для переработки сине-зеленых водорослей и провел встречу с руководством компании, на которой обсудил планы по реализации проекта.

Компания «Биотехкомп» была создана в 2016 году, а в 2019 стала резидентом «Жигулевской долины». Компания-разработчик и производитель биотехнологий для энергетики и сельского хозяйства специализируется на глубокой переработке органических отходов или загрязнений в биогаз и органические удобрения по технологии биореакций. 

Разработанная компанией уникальная технология призвана очистить акватории рек и озер от цианобактерий, или сине-зеленых водорослей, уменьшить их негативное воздействие на окружающую среду. В процессе переработки водоросли преобразуются в полезные удобрения для сельского хозяйства, а также выделяет биогаз, который также можно использовать для нужд региона.

Используя речное судно, построенное по собственному проекту, в сотрудничестве с Институтом экологии Волжского бассейна РАН, «Биотехкомп» с 2016 года исследует способы очистки бассейна Волги от загрязнения цианобактериями, которые являются одной из самых распространённых причин замора рыбы в Волжской акватории.

«Мы разработали прогрессивную технологию в области экологии и энергетики - судносборщик, или комбайн, предназначенный для сбора сине-зеленых водорослей. Она борется с той проблемой, которая существует в волжских водохранилищах. Причём ниже по течению она стоит ещё более остро, чем в нашем регионе», - рассказал ведущий специалист и соучредитель компании «Биотехкомп» Евгений Кутузов.

Установка представляет собой самодвижущийся понтон грузоподъемностью 4 тонны с технологическим оборудованием на борту. Она способна собирать одну тонну водорослей за 20 минут. При этом 1 кубометр сине-зеленых водорослей, переработанный по технологии термофильного или мезофильного сбраживания, дает на выходе 200 кубических метров биогаза (метан) и около 30 «зеленых» кВт. Разработчики уверены, проект заинтересует предприятия, которые ориентированы на заботу об экологии.

У технологии масса преимуществ. Одни из главных – использование возобновляемого и бесплатного сырья, в качестве которого выступают цианобактерии, и использования биогаза для создания замкнутого цикла производства.

«Очевидно, что идея, над которой сегодня работает компания, имеет колоссальные перспективы, обладает важнейшим экологическим, социальным эффектом, эффектом для таких отраслей, как энергетика, переработка отходов, сельское хозяйство, – отметил Губернатор. – Мультипликативный эффект в случае успеха реализации этого проекта может быть колоссальным. Проект имеет все основания сегодня рассматриваться как флагманский, инновационный проект всего региона, имеющий федеральное значение. Не случайно мы представили этот проект секретарю Совета безопасности Николаю Платоновичу Патрушеву, у которого он вызвал большой интерес. После этого мы в течение двух месяцев ведем самую интенсивную проработку проекта с компанией».

Этапы реализации идеи определены. Прежде, чем приступить к масштабированию и промышленному запуску, необходимо подтвердить научные исследования и разработки, создать опытный образец полного цикла. Власти региона активно поддерживают разработчиков – на реализацию первого, опытного этапа будут выделены средства из бюджета.

«Я уверен, что первый транш мы предоставим компании уже в этом году. В начале следующего года при поддержке венчурного фонда, в том числе федерального, сможем предоставить второй транш, что позволит создать полный цикл опытного производства», - заявил Глава региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что заинтересованность проектом есть не только у энергетических компаний, но и сельхозкомпаний, причем как в сфере растениеводства, так и животноводства, а также у компаний, которые занимаются переработкой биологических отходов.

«Крайне важная тема для Самарской области, для всех Волжских регионов. Могу сказать, актуальность ее для тех субъектов Российской Федерации, которые расположены ниже по течению, еще больше. Там ситуация зачастую оценивается как критическая. И сегодня благодаря научным разработкам у Самарской области есть шанс предложить федеральный проект, который будет решать эту, в том числе, экологическую проблему, при этом будет иметь энергетический, экономический и социальный эффект», - резюмировал Губернатор.

 

 

Теги: очистьть Волгу разработка технологий сине-зеленые

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