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Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Анвара Бульхина

27 декабря 2021 15:43
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Его знают и ценят как высочайшего профессионала и замечательного человека не только в нашем регионе, но и в масштабе России, Европы и мира.

От имени Правительства Самарской области, жителей региона и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни Анвара Кашафовича Бульхина – президента АО «Самарская кабельная компания», почётного гражданина г.о. Самары и Самарской области, заслуженного работника промышленности Самарской области, заслуженного машиностроителя Российской Федерации.

Бесконечно больно и горько терять самых уважаемых людей губернии.

Анвар Кашафович для всех нас – учитель и наставник. Его работоспособность, самоотдача, преданность делу, уникальный талант руководителя восхищают. Его вклад в становление, укрепление и развитие Куйбышевского завода кабелей связи, ныне АО «Самарская кабельная компания», невозможно переоценить. Анвар Кашафович сам участвовал в возведении завода и, посвятив ему более 65 лет, стал «народным директором», поднявшим предприятие на высочайший уровень. Своим стремлением к знаниям, саморазвитию, умением мыслить на опережение, выстраивать эффективное взаимодействие с учеными, коллегами, партнерами и принимать взвешенные, эффективные решения в любых ситуациях. Анвар Кашафович способствовал постоянному совершенствованию производства, развитию кабельной промышленности и укреплению экономического потенциала региона.

Его знают и ценят как высочайшего профессионала и замечательного человека не только в нашем регионе, но и в масштабе России, Европы и мира.

Ветераны АО «Самарская кабельная компания» отмечают, что даже в самые трудные времена Анвар Кашафович заботился о рабочем коллективе: строил жилье, поднимал зарплату, занимался, как тогда говорили, соцкультбытом, – и тем самым прививал в коллективе традиции уважительного отношения к людям и труду. Уверен, воспитанная Анваром Кашафовичем плеяда молодых руководителей и последователей продолжит работать на благо нашей губернии и ее жителей.

 

Теги: Дмитрий Азаров

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