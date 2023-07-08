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Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования председателю правительства Виктору Кудряшову в связи со смертью сына:

"От лица правительства региона, от себя лично выражаю самые искренние соболезнования своему другу, соратнику, председателю правительства Самарской области Виктору Кудряшову и его супруге в связи с уходом из жизни сына Антона, - сказал Дмитрий Азаров. - Трудно подобрать слова в этот тяжелый для всех родных и близких усопшего час. Особенно горько, когда уходят из жизни совсем молодые люди, которые могли бы еще многое успеть, многое сделать. Глубоко скорбим вместе с вами. Вечная память."

Церемония прощания с Антоном Кудряшовым начнется в 12:00 в воскресенье, 9 июля, в храме Святителя Спиридона Тримифутинского Чудотворца (Советской Армии, 251б).

Фото: ru.freepik.com