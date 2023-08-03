Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию в областном Минздраве

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Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал следственные действия в отношении должностных лиц Минздрава.

- Работа по выявлению и пресечению коррупционных и иных видов нарушений в регионе ведется системно. Нахожусь в тесном взаимодействии с правоохранительными органами, общественниками и жителями региона, что позволяет вести эту работу на постоянной основе. Следственным органам будет оказана всесторонняя помощь в проведении объективного и справедливого расследования по данному делу.

Напомним, что еще в апреле этого года, принимая участие в коллегии Минздрава, Губернатор отмечал, что к ведомству накопился ряд вопросов. В этой связи по поручению Дмитрия Азарова была создана постоянно действующая специальная комиссия Губернаторского контроля. В ее состав вошли представители Общественной палаты Самарской области, Общероссийского народного фронта, сотрудники контрольного департамента, представители общественности.

Члены комиссии проводят системную работу с сигналами, которые поступают от жителей региона. За это время комиссия уже провела ряд выездных проверок в учреждения здравоохранения, рассмотрела десятки обращений жителей по работе учреждений и качеству предоставления медицинской помощи..