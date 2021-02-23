Губернатор Дмитрий Азаров поздравил земляков с Днем защитника Отечества

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Сегодня в России отмечается один из самых значимых и всенародно любимых праздников - День защитника Отечества. Земляков, посвятивших свою жизнь служению Родине, кадровых военных и ветеранов войн поздравил Губернатор Дмитрий Азаров.

Дорогие земляки!

Примите мои самые тёплые, искренние поздравления с Днём защитника Отечества!

Вся тысячелетняя история Российского государства – это ратные и трудовые подвиги, подлинный героизм и мужество, борьба нашего народа за свободу, независимость и территориальную целостность. Поэтому таким огромным уважением и народной любовью пользуются у нас люди, посвятившие себя служению Отчизне.

Мы бесконечно благодарны ветеранам Великой Отечественной войны, сокрушившим фашизм, участникам боевых действий, нашим миротворцам, с риском для жизни выполняющим свой воинский долг, всем, кто сегодня на ближних и дальних подступах противостоит международному терроризму, кто несёт службу в рядах Вооружённых Сил и других силовых структур.

В сегодняшнем неспокойном мире с его угрозами и вызовами повышение обороноспособности страны имеет жизненно важное значение. Во многом благодаря усилиям Президента, Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, целенаправленной работе Правительства Российской Федерации наши Вооружённые Силы надежно стоят на страже мира, обеспечивая защиту национальных интересов, решение стратегических задач развития страны, благополучие наших граждан.

Личный состав 2-й гвардейской общевойсковой Краснознамённой армии, других частей и соединений, дислоцированных на территории Самарской области, достойно выполняет свой воинский долг, совершенствуя боевую выучку и овладевая самой современной техникой и вооружением.

И конечно, укрепление оборонного потенциала страны в огромной степени зависит от труда работников военно-промышленного комплекса, научно-образовательной сферы, которые обеспечивают Армию и Флот всем необходимым. Не случайно нынешний год объявлен Главой государства Годом науки и технологий.

Нашему подрастающему поколению – юнармейцам, участникам патриотических клубов и военно-исторических объединений, поисковых отрядов, студентам и школьникам есть на кого равняться. Убеждён: воспитав достойную смену, мы на десятилетия вперед обеспечим условия для дальнейшего поступательного развития России.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого здоровья, мирного неба над головой, стабильности и процветания, успехов во всех делах и начинаниях на благо родной земли!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров