Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня Героев Отечества

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Обращение губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по случаю Дня Героев Отечества.

Дорогие земляки!

Россия во все времена гордилась своими Героями. Мы чтим подвиги наших предков, отстоявших свободу и независимость Отечества в борьбе с иноземными завоевателями, с чувством величайшей благодарности низко склоняем головы перед Героями Великой Отечественной войны, избавившими нашу страну и государства Европы от фашизма.

Сегодня, равняясь на них, новое поколение Героев встало на защиту наших братьев и сестер на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях. В борьбе с украинскими нацистами, иностранными наемниками и их западными кураторами наши солдаты и офицеры проявляют самоотверженность и героизм. Своей воинской доблестью, верностью присяге, преданностью Родине они ежедневно доказывают, что достойны называться потомками поколения победителей. Их успех на поле боя, успех добровольцев, восстанавливающих мирную жизнь на освобожденных территориях, зависит от нашей поддержки, от единства всего нашего общества. Уверен, нас никому не сломить, и, как бы ни было трудно, победа будет за нами.

В сложном современном мире нам как никогда важно упорно работать на благо нашей родной земли, чтобы не дать разделить большую историческую Россию, не позволить отменить наш язык и культуру, предать забвению уроки героической истории. Мы вместе должны сохранить те исконные духовно-нравственные ценности, которые веками отстаивали Герои Отечества, прославившие нашу Отчизну и благословенную самарскую землю.

Не сомневаюсь, что мы с вами справимся с любыми, даже самыми трудновыполнимыми задачами. Ведь по-другому мы не умеем!

От всей души желаю вам, дорогие мои земляки, крепкого здоровья, веры в счастливое, мирное будущее, оптимизма, добра и благополучия!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров