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ГУ МВД СО: простые правила, которые должен знать каждый ребенок

7 августа 2022 16:39
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Каждый ребёнок должен знать, что по серьёзному делу взрослые будут разговаривать только с родителями.

Простые правила, которые должен знать каждый ребенок:

Каждый ребёнок должен знать, что по серьёзному делу взрослые будут разговаривать только с родителями. Если с почты принесли телеграмму или счёт, то за них нужно расписаться, значит, это могут сделать только взрослые.

Ребенок должен просто сказать, чтобы пришли в тот час, когда дома будут взрослые. То же самое касается и электрика и водопроводчика. Даже если у вас дома вдруг внезапно погас свет или прорвало трубу, детям необходимо обязательно позвонить родителям, и узнать, как поступить. В крайнем случае, можно спросить у соседей, которых давно знаете.

Необходимо также научить детей правильно ориентироваться в конкретной ситуации.

Что нужно знать, чтобы не стать жертвой преступления:

- Если тебя спрашивают, как найти улицу, объясни, как дойти, но ни в коем случае не провожай.
- Если тебя пытаются уговорить, отвечай, что тебе надо пойти домой и предупредить родителей, рассказать им, куда и с кем отправляешься.
- Если незнакомец предлагает тебе посмотреть что-то или помочь донести сумку, обещая заплатить, отвечай «Нет!»;
- Если тебе предложили сниматься в кино или участвовать в конкурсе красоты, не соглашайся сразу, а спроси, куда можно подойти вместе с родителями. Без родителей не ходи!!!
- Если рядом с тобой тормозит машина, как можно дальше отойди от неё и ни в коем случае не садись в неё.
- Если человек идет за тобой, преследует, подойди к любому дому и сделай вид, что это твой дом, помаши рукой и позови родственников, которых как - будто видишь в окне.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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