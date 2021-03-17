ГУ МВД СО предупреждает: остерегайтесь мошенников на онлайн торговых площадка

18

Остерегайтесь мошенников на онлайн торговых площадках, иногда их трудно отличить от добросовестных покупателей.

Так, жителю Тольятти, сотруднику одного из крупнейших заводов Самарской области, в сообщениях на торговой площадке в интернете написал неизвестный, который под предлогом покупки смартфона спросил у молодого человека номер карты и код из СМС, якобы для отправки деньги за товар банковским переводом.

Поверив «покупателю», потерпевший сообщил данные своей карты и 6-значный код подтверждения, в результате чего лишился более 69 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото из открытых источников