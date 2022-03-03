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ГУ МВД СО: возобновлен прием граждан по вопросам миграции по адресу ул. Аэродромная, д. 98

3 марта 2022 14:39
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Там закончен капремонт.

В целях повышения комфортности и доступности для посещения гражданами, обратившимися за предоставлением государственных услуг в сфере миграции, в помещении отдела по вопросам миграции отдела полиции № 3 Управления МВД России по г. Самаре, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Аэродромная, д. 98, произведен капитальный ремонт.

С 1 марта текущего года прием граждан по вышеуказанному адресу возобновлен.

(Ранее прием граждан осуществлялся по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 146), передает пресс-служба УВМ ГУ МВД России по Самарской области.

 

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