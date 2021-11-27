ГУ МВД СО: Внимание! Мошенничество по схеме «Выиграл приз в конкурсе»

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Сотрудники полиции предупреждают: если Вам пришло сообщение о выигрыше мобильного телефона, автомобиля или другого имущества, насторожитесь, - это могут быть мошенники!



Схема обмана простая: на интернет-сайте объявляется конкурс, розыгрыш, лотерея с соблазнительными призами (мобильный телефон, планшет, ноутбук, игровая приставка, наушники, фотоаппарат). Люди делают репосты или пишут мошенникам, что хотят участвовать. Им всем отвечают, что они победили, приз готовы выслать, надо только оплатить доставку, страховку или что-нибудь еще. После оплаты страницу жертвы блокируют, чтобы не надоедала вопросами, когда же она получит приз. Часто мошенники даже не проводят «конкурсы», а просто рассылают сообщения людям, что «я выбрал вас победителем» или «система выбрала вас победителем».



Есть несколько способов отличить мошенников:

- во-первых, дорогостоящие мобильные телефоны могут себе позволить разыграть только очень крупные группы.

- во-вторых, большинство конкурсов, предлагающие доставку приза - тоже мошенники. Не попадайтесь на уловки мошенников, когда вам присылают сообщение о выигрыше и предлагают оплатить доставку. Обычно после перевода денежных средств, связь с аферистами пропадает. А расследование таких уголовных дел затягивается, так как мошенничества совершаются дистанционно.