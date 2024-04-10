ГУ МВД СО: простые правила, как не стать жертвой злоумышленников

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Осторожно, обман! Простые правила, как не стать жертвой злоумышленников:



Если вам приходит СМС о зачислении средств (и сообщение похоже на привычное уведомление банка), а затем звонит якобы растяпа, который по ошибке зачислил вам деньги и просит вернуть, не спешите ничего возвращать. Такая ситуация больше похожа на мошенническую схему: скорее всего, деньги не приходили, СМС — не от вашего банка, а звонил вам злоумышленник. Проверьте состояние вашего счета, закажите выписку в онлайн-банке или позвоните в банк, прежде чем переводить кому-то деньги.

Если вам приходит уведомление «Подтвердите покупку» и код, а следом раздается звонок опять же от «рассеянного» человека, который говорит, что по ошибке указал ваш телефонный номер, и просит продиктовать ему код, ни в коем случае не делайте этого. Мошенники пытаются выманить у вас код, чтобы списать с вашего счета деньги или подписать вас на ненужный платный сервис.

Никому не сообщайте персональные данные, а уж тем более пароли и коды. Сотрудникам банка они не нужны, а мошенникам откроют доступ к вашим деньгам.

Не храните данные карт на компьютере или в смартфоне.

Проверяйте информацию. Если вам говорят, будто вы что-то выиграли или c вашей карты случайно списали деньги и нужно назвать свои данные, чтобы остановить операцию, закончите разговор и перезвоните в банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне вашей карты.

Если вам сообщают, что у родственников или друзей неприятности, постарайтесь связаться с ними напрямую.

Установите на компьютер антивирус — и себе, и родственникам.

Объясните пожилым родственникам и подросткам эти простые правила, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.