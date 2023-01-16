ГУ МВД СО: не доверяйте лжесотрудникам банка, которые убеждают вас перевести деньги на безопасные счета

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Не доверяйте лжесотрудникам банка, которые убеждают вас перевести деньги на безопасные счета.

Жительнице Самары 1974 года рождения, работающей в фирме по розничной торговле лекарственными средствами, позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, сообщил, что мошенники пытаются похитить с ее банковского счета все средства.

Незнакомец убедил женщину, что для сохранения сбережений нужно перевести денежные средства на «безопасный счет». Жительница областного центра выполнила его требования и «подарила» злоумышленнику 1 миллион 100 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (несанкционированное списание, оформление кредита без ведома владельца карты); в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные счета».

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО