ГУ МВД СО напоминает о сроках уплаты административного штрафа

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Управление по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области информирует, что в соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу».



При неисполнении постановления об административном правонарушении в установленный законом срок лицо подлежит привлечению к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 KoAП РФ. Санкция указанной статьи предусматривает административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.



Кроме того, иностранному гражданину, уклонившемуся от уплаты административного штрафа, в соответствии с подпунктом 10 части 1 статьи 27 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» не разрешается въезд в Российскую Федерацию до осуществления соответствующих выплат в полном объеме.



Для уточнения актуальной информации по задолженности рекомендуем обращаться в любой территориальный орган МВД России, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО