Я нашел ошибку
Главные новости:
Для уточнения актуальной информации по задолженности рекомендуем обращаться в любой территориальный орган МВД России.
ГУ МВД СО напоминает о сроках уплаты административного штрафа
В районе перекрестка улиц Ново-Садовой, Полевой и Самарской – на 25%.
В зоне самарского метростроя на улице Галактионовской стартовый котлован готов на 95%
Для большинства это прекрасный повод отметить любимый праздник во второй раз.
В Этнопарке дружбы народов состоится праздничная программа «Старый новый год»
Кабинеты неотложной помощи оборудованы дефибрилляторами, аппаратами ЭКГ с функцией дистанционной передачи данных.
В новом отделении Самарской поликлиники №1 получают медпомощь более 25 тысяч детей и взрослых
Сегодня служба в полиции по-прежнему является одной из самых важных и нужных для нашего общества.
Полицейские региона провели профориентационные беседы со школьниками
Впереди выходные – риск пожаров возрастает.
Сотрудники госпожнадзора региона продолжают профилактическую работу с населением 
Будущие конструкторы-двигателисты, освоили токарное дело и продемонстрировали полученные навыки на квалификационном экзамене.
Студенты «Крыльев Ростеха» получили рабочие профессии
Итоги реализации программы по предоставлению жилья этой льготной категории граждан подвели на совещании в Правительстве региона.
В Самарской области жильем будет обеспечено рекордное количество детей-сирот
Наверх
Самара  -17 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 67.78
-1.24
EUR 72.79
-1.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"
Вечер камерной и органной музыки “Метаморфозы русской и европейской музыки" приглашает самарцев
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ГУ МВД СО напоминает о сроках уплаты административного штрафа

13 января 2023 19:07
63
Для уточнения актуальной информации по задолженности рекомендуем обращаться в любой территориальный орган МВД России.

Управление по вопросам миграции Главного управления МВД России по Самарской области информирует, что в соответствии с частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу».

При неисполнении постановления об административном правонарушении в установленный законом срок лицо подлежит привлечению к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 KoAП РФ. Санкция указанной статьи предусматривает административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Кроме того, иностранному гражданину, уклонившемуся от уплаты административного штрафа, в соответствии с подпунктом 10 части 1 статьи 27 Федерального закона от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» не разрешается въезд в Российскую Федерацию до осуществления соответствующих выплат в полном объеме.

Для уточнения актуальной информации по задолженности рекомендуем обращаться в любой территориальный орган МВД России, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Итоги реализации программы по предоставлению жилья этой льготной категории граждан подвели на совещании в Правительстве региона.
13 января 2023  16:58
В Самарской области жильем будет обеспечено рекордное количество детей-сирот
163
Участники совещания обсудили ход исполнения программы догазификации в 2021-2022 годах.
13 января 2023  14:29
Виктор Кудряшов принял участие в федеральном совещании по социальной газификации
191
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня Самарской губернии
13 января 2023  11:48
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю Дня Самарской губернии
239
Территория неравнодушных людей: Самарская область вошла в число лидеров конкурса Фонда президентских грантов по итогам 5 лет
12 января 2023  12:14
Самарская область вошла в число лидеров конкурса Фонда президентских грантов по итогам 5 лет
415
Изменился номер «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции в Самаре
12 января 2023  11:35
Изменился номер «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции в Самаре
515
Весь список