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ГУ МВД СО: мошенники могут воспользоваться данными покупателей поддельных сертификатов о вакцинации

12 января 2022 16:29
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Ваши данные могут использовать для оформления микрозаймов, регистрации компаний, а также сим-карт для совершения мошеннических действий с данных телефонных номеров.

Граждане, которые покупают поддельные сертификаты о прививках и справки о медотводе, подвергают себя неоправданному риску: во-первых, многие сайты, предлагающие услугу по продаже фальшивых документов, используются для получения конфиденциальных сведений о человеке.

Ваши данные могут использовать для оформления микрозаймов, регистрации компаний, а также сим-карт для совершения мошеннических действий с данных телефонных номеров. Во-вторых, такие документы никаким образом не защищают от коронавирусной инфекции ни Вас, ни окружающих.

Часто встречается схема, когда злоумышленники вводят в заблуждение граждан, убеждая внести предоплату, но «сертификаты» не предоставляют.

ГУ МВД России по Самарской области обращается ко всем: если вы обладаете информацией о лицах, которые предлагают услуги по получению медицинских справок, сертификатов и других документов в обход официальных процедур, сообщите об этом в ближайший отдел полиции или по телефону «112».

 

Фото:   ГУ МВД СО

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