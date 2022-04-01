ГУ МВД СО: комментарий Сергея Гольдштейна про несанкционированные публичные мероприятия

129

Начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн про несанкционированные публичные мероприятия:

- На территории Самарской области (г.г. Самара, Тольятти) в феврале-марте текущего года прошли несанкционированные публичные мероприятия (против проведения специальной военной операции на территории Украины).

Сотрудниками полиции приняты исчерпывающие меры по недопущению грубых нарушений общественного порядка, выявлению организаторов и участников несогласованных публичных мероприятий. Вследствие чего, полицейскими выявлено 129 административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена:

– ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» – 96;

– ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»– 30;

– ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»– 1;

– ст. 20.3 КоАП РФ «Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций» – 1;

– ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних лиц, принявших участие в несогласованном публичном мероприятии» – 1.

В результате рассмотрения 105 дел об административных правонарушениях, нарушители привлечены к административной ответственности, из них 27 граждан - за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.

Правонарушителям назначены различные виды административных наказаний:

– 93 административных штрафа на общую сумму 1 955 000 рублей;

– 9 лицам, осуществлявшим призывы к участию в несанкционированных публичных мероприятиях, а также совершивших повторно административные правонарушения, назначены административные аресты сроком от 5 до 28 суток;

– 3 лицам назначены обязательные работы сроком от 20 до 50 часов.

Обращаем внимание, что неоднократное совершение административных правонарушений, предусмотренных ст.ст. 20.2, 20.3.3 КоАП РФ, связанных с нарушением порядка организации и проведения публичных мероприятий, публичной дискредитации законного использования Вооруженных Сил Российской Федерации влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную ст.ст. 212.1, 280.3 УК РФ.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка. Не подвергайте угрозе свое здоровье и безопасность. Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних.

Подразделения регионального главка полиции и других правоохранительных органов не допустят дестабилизации обстановки и предпримут все необходимые меры для поддержания правопорядка. Любые агрессивные действия участников несогласованных публичных мероприятий, и тем более попытки спровоцировать столкновения с сотрудниками правоохранительных структур, будут расцениваться как угроза общественной безопасности и немедленно пресекаться. Правонарушители будут задержаны и привлечены к предусмотренной законом ответственности.

Фото: ГУ МВД СО