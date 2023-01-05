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ГУ МВД СО: как обезопасить себя от действий злоумышленников на улице

5 января 2023 14:46
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Если вы стали очевидцем правонарушения или пострадали от действий злоумышленников, в кратчайшие сроки сообщите об этом в дежурную часть.

В дни новогодних каникул сотрудники полиции напоминают о правилах личной безопасности.

Чтобы обезопасить себя от действий злоумышленников на улице, необходимо соблюдать следующие правила:

- продумайте свой вечерний маршрут. Исключите из него дороги, пролегающие через пустыри, стройки, промышленные зоны, парки, вдоль длинных заброшенных зданий;

- сообщайте родственникам, в какое время вы выходите, сколько времени займёт у вас поездка и по какому маршруту вы поедете. Это поможет родным вовремя забить тревогу, если с вами по пути что-то произойдёт;

- не стоит ходить по тёмным улицам, «уткнувшись» в экран телефона — это всё равно, что повесить на себя маячок для привлечения внимания преступника;

- если вы заранее знаете, что вам придётся возвращаться домой в тёмное время суток, не надевайте броской дорогой одежды, которая может натолкнуть преступника на мысль, что у вас есть чем поживиться. Не следует носить незастёгивающиеся сумки, заметные украшения, кошелёк с большой суммой денег;

- старайтесь брать с собой минимум денежных купюр или храните крупные и мелкие деньги отдельно. Преступники часто присматривают жертву на кассах магазинов, у банкоматов, в транспорте при оплате проезда — в тех местах, где можно увидеть содержимое кошелька. Банковские карты по возможности надо хранить даже не в сумке, а в отдельном внутреннем кармашке одежды вместе с важными документами. Сумку могут отнять, но документы и банковские карты должны остаться при вас;

- никогда не заходите в лифт с незнакомыми людьми. Если за вами идут подозрительные люди, то прежде чем зайти в подъезд, позвоните родным и попросите вас встретить. В экстренной ситуации, если на вас напали, звоните во все квартиры и зовите на помощь. Быстрее всего люди откликаются на крики о пожаре;

- если вам угрожают и требуют отдать имущество или деньги — соглашайтесь! Никакие драгоценности, вещи или деньги не стоят вашей жизни. Постарайтесь всё же запомнить, как можно больше деталей о преступнике: манеру разговора, татуировки, шрамы, одежду, отличительные черты, рост, цвет волос или глаз, черты лица.

Сотрудники полиции напоминают: если вы стали очевидцем правонарушения или пострадали от действий злоумышленников, в кратчайшие сроки сообщите об этом в дежурную часть ближайшего отделения полиции, на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22; 8(846) 278-22-23 (102 – с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи).

 

Фото:   ГУ МВД СО

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