ГУ МЧС СО приглашает принять участие в Герoикo-патриoтическом диктанте

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Главное управление МЧС России по Самарской области проводит героико-патриотический исторический диктант.

Диктант проводится в форме тестирования в онлайн-формате на официальном интернет-портале Главного управления www.63.mchs.gov.ru в целях популяризации деятельности МЧС России, повышения корпоративной культуры и уровня знаний по вопросам становления и развития МЧС России.

Доступ к Диктанту на официальном интернет-портале открывается 23 ноября 2022 г. в 10.00 и закрывается 24 ноября 2022 г. в 15.00. Максимальная продолжительность его написания составляет 90 мин.

Оценка результата будет складываться из числа правильных ответов и времени, затраченного на ответы.

Задачами Диктанта являются:

– реализация государственной политики, направленной на патриотическое воспитание молодежи, уважение к традициям, культурному и историческому наследию страны;

– героико-патриотическое и нравственное воспитание сотрудников МЧС России на основе духовно-нравственных ценностей, героической деятельности спасателей и пожарных;

– стимулирование заинтересованности к изучению истории МЧС России.

Учувствуйте в героико-патриотическом диктанте, чтобы узнать об истории, развитии и деятельности Министерства.