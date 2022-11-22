ГУ МЧС СО приглашает к участию в конкурсе детского рисунка «Спасатель - работа отважных»

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МЧС России проводит конкурс детских рисунков «Спасатель - работа отважных», посвященный Дню спасателя Российской Федерации.

Конкурс направлен на формирование культуры безопасного поведения у детей, их гражданско-патриотическое воспитание, формирование национальной гордости и уважительного отношения детей и подростков к нелегкому труду пожарных и спасателей.

Конкурс проводится в двух возрастных категориях: с 7 до 14 лет и с 15 до 18 лет.

Тема рисунка: работа спасателей и пожарных, предотвращение пожаров и ЧС, правила поведения при ЧС.

Рисунки необходимо представить на листах формата А4 или А3.

Работы принимаются до 29 ноября 2022 года по электронному адресу: OK@63.mchs.gov.ru.

Телефон для справок: 338-96-58.

Фото: ГУ МЧС СО