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Состоялась пресс-конференция с участием начальника ГУ МЧС СО Олега Бойко, посвященная поводковой и пожароопасной обстановке в области.
ГУ МЧС СО: пик паводка на малых реках пройден, впереди пожароопасный сезон
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ГУ МЧС СО: пик паводка на малых реках пройден, впереди пожароопасный сезон

13 апреля 2022 16:44
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Состоялась пресс-конференция с участием начальника ГУ МЧС СО Олега Бойко, посвященная поводковой и пожароопасной обстановке в области.

Сегодня в пресс-центре медиахолдинга «Комсомольская правда в Самаре» состоялась пресс-конференция с участием начальника Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора внутренней службы Олега Бойко, посвященная поводковой и пожароопасной обстановке в области.

В пресс-мероприятии приняли участие Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексей Веселов, начальник гидрометцентра ФГБУ «Приволжское УГМС» Людмила Анурова, директор Филиала ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро» - «Жигулевская ГЭС» Олег Леонов.

Обсуждалось влияние погодных условий на весеннее половодье, подготовка Самарской области к паводковому периоду. На пресс-конференции также рассказали о сбросах через гидроузел Жигулевской ГЭС, влияющих на прибрежный территории.

«В соответствии с данными гидрометцентра подтопления прогнозировались в 61 населённом пункте, расположенных в 15 муниципальных районах. Однако состояние промерзания почвы к середине марта внесло ясность, что паводок в этом году будет проходить более мягко, чем в предыдущие годы. В настоящее время пик паводка на малый реках уже прошел», - пояснил начальник Главного управления.

Олег Бойко также рассказал о выполненных превентивных мероприятиях. Отмечается, что мероприятия по подготовке к паводку в районах были выполнены в полном объеме. В пример была приведена ситуация в Ставропольском районе, когда в результате резкого повышения температуры и последующего таяния снега, произошло подтопление 2 населённых пунктов. Благодаря проведенным превентивным мероприятиям уже в течение суток уровень воды на подтопленных приусадебных участках значительно снизился, в то время как, в 2018 году, на этих же участках, таких результатов добивались на протяжении недели.

Начальник Главного управления обратил внимание жителей Самарской области, выезжающих на отдых к прибрежным зонам, что пик сбросов через гидроузел Жигулевской ГЭС придется на конец апреля-начала мая:

с 1 мая будут выходные дни, традиционно жители поедут за город, поедут возможно на другой берег Волги, дачные участки и базы отдыха. Поэтому необходимо быть внимательными, сбросы будут идти согласно графика. Мы будем оповещать население, однако жителям необходимо быть самим внимательными и следить за тем, чтобы не оказаться на участках местности, отрезанными водой. Такое тоже может быть.

Второй на повестке вопрос касался пожароопасного периода.

Постановлением Правительства Самарской области с 15 апреля 2022 года устанавливается особый противопожарный режим.

«По информации Приволжского УГМС в регионе установлен 3 класс пожарной опасности. Только за минувшие сутки зарегистрировано 7 природных пожаров в 7 районах области, начала гореть стерня», - обратил внимание Олег Бойко.

Чтобы не допускать подобного, необходимо принимать все меры по соблюдению правил пожарной безопасности. Каждый год в весенний период до 10-15 дачных домов страдают от пожаров, происходящих от сжигания травянистой растительности.

В рамках подготовки населённых пунктов к пожароопасному периоду все задачи муниципальным образованиям поставлены. Опашка населённых пунктов, граничащих с лесами, должна быть выполнена в полном объеме. Данный вопрос находится на особом контроле Главного управления, взаимодействие с органами власти организовано.

Также начальник Главного управления рассказал о планируемых учениях по действия при возникновении лесных пожаров на особо охраняемых природных территориях в Борском районе.

«Основная задача в этом году – максимально выполнить все превентивные мероприятия, чтобы уменьшить количество природных и лесных пожаров», - подчеркнул начальник Главного управления.

В завершении пресс-конференции Олег Васильевич поблагодарил Правительство Самарской области за уделенное особое внимание к противопожарным подразделениям Министерства лесного хозяйства, где произошло значительное оснащение и обновление техники, что является незаменимой помощью в борьбе со огненной стихией.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

 

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