ГУ МЧС СО: об опасности палов сухой травы и мусора

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Несмотря на проводимую профилактическую работу с населением, сотрудниками надзорной деятельности и пожарными, ежедневно на территории Самарской области происходят пожары, вызванные палами сухой растительности и мусора.

За прошедшие сутки на территории региона, в результате неконтролируемого пала сухой травянистой растительности, произошло 5 природных пожаров на общей площади 0, 2605 га. По оперативным данным с начала года зарегистрировано уже 575 пожаров на общей площади более 35 га.

Природные пожары зарегистрированы в Волжском, Кинель-Черкасском, Красноярском, Большечерниговском и Елховском районах.

Практически все возгорания сухой травы происходят по вине человека. Причем основная их причина – хулиганские действия или банальная неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок и так далее.

Главное, что палы могут служить причиной потери имущества: домов и надворных построек, и даже стать причиной гибели людей и животных. Когда огонь с травы переходит на постройки, пожар становится опасен для жизни. При этом дым от горящей травы вреден для здоровья людей, в особенности тех, кто страдает заболеваниями органов дыхания.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Самарской области призывает жителей региона отказаться от практики преднамеренного выжигания сухой травы и добиваться максимально возможного сокращения травяных палов, происходящих вследствие неосторожного обращения с огнем и злого умысла.

Никогда не поджигайте сухую траву. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить. Не бросайте в траву непотушенные спички и сигареты, так как это может стать причиной пожара. Если вы обнаружили начинающийся пожар – например, небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра – постарайтесь затушить его сами. Если пожар достаточно сильный и вы не можете потушить его сами – позвоните на пульт Единой службы спасения-112, сообщите о найденном очаге возгорания и как к нему проехать.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО