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ГУ МЧС СО: необходимо придерживаться определенных правил при выборе елочной гирлянды

22 декабря 2024 16:11
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В первую очередь, необходимо определиться, какая гирлянда вам понадобится.

Приближаются новогодние праздники. Яркие огоньки электрогирлянд – неизменный атрибут Нового года и Рождества. Чтобы не омрачить праздник себе и соседям, необходимо придерживаться определенных правил при выборе елочной гирлянды.

В первую очередь, необходимо определиться, какая гирлянда вам понадобится. Если елка стоит во дворе или вам хочется украсить внешнюю часть дома, то выбирайте уличную. Она имеет дополнительную защиту от влаги. Для домашней елки подойдет интерьерная (не защищена от воды). На улице такую гирлянду использовать запрещено: осадки выведут из строя проводку и спровоцируют короткое замыкание. При покупке новогодней гирлянды, спросите у продавца сертификат безопасности, в том числе и пожарной безопасности.

Необходимо проверить изоляцию. Она должна быть плотной, гибкой, без внешних повреждений. Другими словами, провод не должен порваться от малейшего натяжения. Иначе если вы нечаянно зацепитесь за гирлянду, то рискуете получить удар током.

Обратите внимание на проблемные места: соединение провода с вилкой, провода с переключателем режимов, провода с лампочками.

Поинтересуйтесь информацией о производителе гирлянд: фирма-изготовитель, название изделия, его предназначение (что гирлянду можно использовать для украшения елки), допустимые мощность и напряжение. Инструкция должна быть на русском языке.

Елочные гирлянды – небезопасный товар с точки зрения пожарной безопасности, поэтому на упаковке обязательно должны иметься ссылки на пожарный сертификат. Также должны присутствовать документы соответствия данного товара установленному ГОСТу.

Гирлянда, работающая от сети, должна состоять не менее чем из 20 последовательно закрепленных ламп, общей мощностью не более 50 ватт. Важным является расстояние от вилки до первой лампочки: оно должно быть как минимум 1,5 метра.

При покупке адаптерной гирлянды, обратите внимание, чтобы мощность и напряжение адаптера совпадали с теми же данными самой гирлянды. При выборе уличной гирлянды, нужно учесть наличие на ней защиты от влаги, без этого такое украшение использовать на улице опасно. Также там должна быть указана маркировка IP 23.

Что касается правил безопасности использования электрических гирлянд, то перед сном или уходом из дома их обязательно надо выключать, потому что сбой может дать абсолютно любое устройство, даже самое качественное.

Во время праздничных торжеств строго соблюдайте элементарные правила пожарной безопасности.

В случае пожара необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «01», «101».

 

Фото:   freepik.com

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