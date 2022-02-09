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ГУ МЧС СО напоминает об ответственности за ложные вызовы

9 февраля 2022 21:14
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Современные технические средства помогают без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь их к наказанию.

Ежедневно в единую дежурно-диспетчерскую службу и службу «01» поступают сообщения о тревоге. За суточное дежурство бывает несколько выездов, как правило, несколько из них - ложные.

В то время, когда кто-то ожидает помощи, дежурные караулы федеральной противопожарной службы отвлекаются на ложные вызовы. За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения 23 раза выезжали на ложные вызовы, а всего с начала года – 749 раз.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает:

Вызов скорой помощи, полиции или пожарной охраны, а в особо "трудных" случаях и всех вместе, из хулиганских побуждений, карается законом. Называется это – заведомо ложный вызов специализированных служб. Если вы вызываете спецслужбы, не имея для этого никаких причин, давая ложный адрес или для того, чтобы «насолить» соседям, вас могут привлечь для начала к административной ответственности. Ответственность за данные действия предусматривает статья 19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб - влечет наложение административного штрафа в размере от 1000-1500 рублей». К административной ответственности может быть привлечено только вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет. Ложное же сообщение о теракте подразумевает ответственность уголовную. По статье 87 УК РФ уголовную ответственность несут лица, достигшие возраста 14 лет.

В случае, когда административное правонарушение совершено подростком в возрасте до 16 лет, а уголовное – до 14 лет, то ответственность не наступает, а дело передается на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних, которая применяет к подросткам меры воспитательного характера. Помимо этих мер, родители малолетнего нарушителя за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ) привлекаются к административной ответственности. Административная ответственность подразумевает предупреждение и наложение штрафа. А подростки ставятся на учет в подразделения по делам несовершеннолетних.

По статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий» будет применено следующее наказание:

- либо штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев;

- либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет;

- либо арестом на срок от трех до шести месяцев;

- либо лишением свободы на срок до трех лет.

Современные технические средства помогают без труда вычислить телефонных хулиганов и привлечь их к наказанию. Цена ложного вызова не измеряется только в денежном эквиваленте. В первую очередь за каждым вызовом сотрудников пожарной охраны стоит возможность спасения человеческой жизни или имущества. Помните – никто не застрахован от беды, и завтра огненная стихия может коснуться и вас!

Набирая «01» или «101», помните: РАЗГОВОР ЗАПИСЫВАЕТСЯ!

 

Фото:   облМЧС

 

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