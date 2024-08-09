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ГУ МЧС СО: действия населения по предотвращению террористических актов

9 августа 2024 14:44
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Будьте наблюдательны! Только Вы способны своевременно обнаружить подозрительные предметы и людей, посторонних в Вашем подъезде, дворе, на улице.

Терроризм – это метод, посредством которого организованная группа стремится достичь провозглашённых ею целей через систематическое использование насилия. Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как взрывы и поджоги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, угоны самолетов и т.д.

Действия населения по предотвращению террористических актов:

- будьте наблюдательны! Только Вы способны своевременно обнаружить подозрительные предметы и людей, посторонних в Вашем подъезде, дворе, на улице;

- будьте бдительны! Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие бесхозных и не соответствующих обстановке предметов;

- наведите порядок в собственном доме: установите железную дверь с домофоном в подъезде, ежедневно проверяйте закрытие подвалов, чердаков и технических зданий;

- совместно с соседями организуйте дежурство вблизи дома и оказание помощи правоохранительным органам;

- не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведении попутчиков в транспорте! Вы имеете полное право защищать место Вашего временного пребывания;

- никогда не принимайте на хранение или для передачи другому лицу предметы, даже самые безопасные;

- обнаружение подозрительного предмета в безлюдном месте не должно ослабить Вашу бдительность. Злоумышленник мог попросту бросить его, испугавшись чего-либо;

- даже если у Вас имеется опыт обращения с взрывчатыми веществами, не пытайтесь производить с ними какие-либо манипуляции. Самодельные взрыватели бывают сверхчувствительны и изощрённо хитроумны;

- не приближайтесь, а тем более — не прикасайтесь к подозрительному предмету: это может стоить Вам жизни;

- расскажите своим детям о взрывных устройствах;

- научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на улице и не открывать дверь незнакомым, не подбирать бесхозные игрушки, не прикасаться к находкам и т.п.

Общие рекомендации гражданам по действиям в экстремальных ситуациях

Для предотвращения возможного террористического акта или уменьшения его последствий необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

- не трогайте в вагоне поезда (электрички, трамвая, троллейбуса, автобуса), подъезде дома или на улице (рынке, в общественных местах и т.д.) бесхозные пакеты (сумки, коробки и т.д.) и не подпускайте к ним других. Сообщите о находке сотруднику полиции;

- в присутствии террористов не выражайте свое неудовольствие, воздержитесь от резких движений, криков, стонов;

- при угрозе применения террористами оружия ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застеклённых дверей, проходов, лестниц;

- в случае ранения двигайтесь как можно меньше – это уменьшит кровопотерю;

- будьте внимательны, используйте любую возможность для спасения;

- если произошел взрыв – примите меры к недопущению пожара и паники, окажите первую медицинскую помощь пострадавшим;

- постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей и сообщите их прибывшим сотрудникам спецслужб.

Рекомендации по действиям населения в конкретных ситуациях

При обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться самодельным взрывным устройством.

Если Вы обнаружили подозрительный предмет – не оставляйте этот факт без внимания!

- в общественном транспорте: опросите людей, находящихся рядом, постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту и т.д.).

- в подъезде своего дома: опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен – немедленно сообщите о находке в Ваше отделение полиции.

- в администрации (учреждении): немедленно сообщите о находке руководителю администрации (учреждения).

Во всех перечисленных случаях:

- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;

- зафиксируйте время обнаружения находки;

- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки;

- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;

- не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем.

Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. Еще раз напоминаем! Не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, – это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам, разрушениям.

Как действовать, если вы попали в перестрелку:

- если стрельба застала Вас на улице: сразу же ложитесь на землю и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не поднимаясь в полный рост. Укрытием могут служить выступы зданий, памятники, бетонные столбы, бордюры, канавы и т.д. При первой возможности спрячьтесь в подъезде жилого дома, в подземном переходе и дождитесь окончания перестрелки. Примите меры по спасению детей, при необходимости прикройте их своим телом. По возможности сообщите о происшедшем сотрудникам полиции.

- если стрельба застала Вас дома: укройтесь в ванной комнате и ложитесь на пол, так как находиться в комнате опасно из-за возможного рикошета.

Как действовать при захвате автобуса (троллейбуса, трамвая) террористами:

- если Вы оказались в захваченном террористами автобусе (троллейбусе, трамвае), не привлекайте к себе их внимание;

- осмотрите салон, отметьте места возможного укрытия в случае стрельбы.

- успокойтесь, попытайтесь отвлечься от происходящего;

- снимите ювелирные украшения, не смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь по салону и не открывайте сумки без их разрешения;

- не реагируйте на их провокационное или вызывающее поведение.

- если спецслужбы предпримут попытку штурма – ложитесь на пол между креслами и оставайтесь там до конца штурма;

- после освобождения немедленно покиньте автобус (троллейбус, трамвай), так как не исключена возможность его предварительного минирования террористами и взрыва (возгорания).

При захвате в заложники:

- если Вы оказались в заложниках: не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия. Переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе. Выполняйте требования преступников, не возражайте им, не рискуйте жизнью своей и окружающих, не допускайте истерики и паники;

- прежде чем что-либо сделать – спрашивайте разрешения (сесть, встать, попить, сходить в туалет и т.д.). Если Вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим Вы предотвратите дополнительную потерю крови;

- при Вашем освобождении: ложитесь на пол лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь. Держитесь, по возможности, подальше от проёмов дверей, окон. Ни в коем случае не бегите навстречу работникам спецслужб или от них, так как Вас могут принять за преступников.

5. При получении информации о возможном теракте и необходимости эвакуации: если информация о начале эвакуации застала Вас в квартире, то возьмите документы, деньги, ценности. Отключите электричество, газ, воду, погасите в печи (камине) огонь. Окажите помощь в эвакуации пожилым и тяжелобольным людям. Закройте входную дверь на замок. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.

Внимание! Заведомо ложное сообщение об акте терроризма – наказуемо.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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