«Гражданский мониторинг»: В  Челно-Вершинском районе общественник проверил работу подразделения ГИБДД и Миграционного пункта

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В рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» с целью общественного контроля за деятельностью полиции и популяризации государственных услуг в электронном виде председатель Общественного совета при ОМВД России по Челно-Вершинскому району Асхат Мутыгуллин посетил отделение ГИБДД и миграционный пункт.

В ходе проверки председатель Общественного совета обратил внимание на наличие у входа в здание пандуса и кнопки вызова сотрудника для маломобильной группы граждан.

При посещении подразделения Госавтоинспекции Асхат Мутыгуллин ознакомился с особенностями деятельности сотрудников подразделения, обратил внимание на оснащенность помещений информационными стендами, рассмотрел вопросы граждан по благоустройству автомобильных дорог в рамках реализации проекта «Безопасные качественные дороги».

Во время проверки дежурного наряда дорожно-патрульной службы совместно с начальником отделения ГИБДД майором полиции Рустамом Мингуловым общественник обсудил вопросы недопустимости совершения в процессе служебной деятельности сотрудников действия или бездействия коррупционного характера и вручил инспекторам памятки по противодействию коррупции, порекомендовав проводить профилактическую работу по антикоррупционному поведению с водителями транспортных средств.

В ходе проверки миграционного пункта представитель общественности осмотрел место ожидания посетителей, обратил внимание на оснащенность помещения информационными стендами со всей необходимой информацией для получения государственных услуг, ознакомился с графиком приема граждан.

Во время беседы с начальником миграционного пункта капитаном полиции Любовью Чеботовой Асхата Мутыгуллина больше всего заинтересовали сведения о количестве человек, принимаемых в день и времени ожидания в очереди. Сотрудники миграционного пункта прокомментировали, что госуслуги населению оказываются в течении 15 минут, строго по регламенту.

Представитель Общественного совета побеседовал с гражданами, ожидающими приема, посетители отметили компетентность сотрудников полиции, их вежливое обращение, а также быстроту оказания услуг. Замечаний со стороны граждан в адрес сотрудников не поступало.

В завершении проверки Асхат Мутыгуллин дал положительную оценку работе подразделений, отметив, что в них созданы комфортные условия для работы сотрудников и получения государственных услуг, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО