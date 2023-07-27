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«Гражданский мониторинг»: общественники посетили отдел полиции Октябрьского района Самары

27 июля 2023 14:37
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После общения с руководителем отдела полиции общественники приняли решение осмотреть служебные помещения.

В рамках общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел и с целью реализации Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» представители Общественного совета при региональном главке Виктор Полянский и Ирина Логинова вместе с коллегами из Общественного совета при Управлении МВД России по г. Самаре Исмагилем Латыповым и Татьяной Ивановой посетили отдел полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по г. Самаре, расположенный на проспекте Ленина, 13а.

В начале мероприятия общественниками был заслушан начальник территориального ОВД Дмитрий Кормазов, который проинформировал проверяющих о текущих задачах, стоящих перед сотрудниками, и обсудил с ними актуальные вопросы деятельности полиции, а также взаимодействия в рамках работы, направленной на профилактику мошенничеств среди населения.  

После общения с руководителем отдела полиции общественники приняли решение осмотреть служебные помещения. Визитеры обратили внимание на их состояние и уровень оснащенности оргтехникой, проверили наличие стендов с актуальной справочной информацией для граждан, а также правовой и другой необходимой документации. Особое внимание общественники уделили местонахождению отдела полиции и его доступности для граждан, в том числе с ограниченными возможностями.

Далее общественники посетили пункт участковых уполномоченных полиции, который находится на ул. Осипенко. Гости осмотрели помещение и пообщались с участковым уполномоченным полиции ОУУП и ПДН отдела полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по г. Самаре Ириной Шитловой, которая совсем недавно поступила на службу.   Проверяющие пообщались с молодой сотрудницей полиции и расспросили о том, с какими проблемными ситуациями приходится сталкиваться участковым на опорном пункте. Волновали представителя общественности и вопросы технического оснащения помещения.

Аналогичная проверка прошла в отделе полиции по Ленинскому районам Управления МВД России по г. Самаре. Представитель Общественного совета при городском Управлении МВД Сергей Гордиенко проверил внешний вид здания полиции, санитарную составляющую, техническую оснащенность кабинетов, наличие вывесок и стендов информационного характера. Сергей Дмитриевич в ходе беседы с руководителем отдела полиции Станиславом Осанкиным интересовался проводимой среди жителей Ленинского района профилактической работой. Кроме того, общественник осмотрел помещения, занимаемые различными службами, пообщался с их сотрудниками. В ходе разговора с руководителями общественник не оставил без внимания вопросы комплектования и условия прохождения службы в органах внутренних дел. При проверке помещения отдела по вопросам миграции Сергей Дмитриевич ознакомился с санитарно-техническим состоянием зала, местами для ожидания граждан, проверил актуальность контактных данных, а также информационные стенды для граждан, в том числе наличие на них нормативно-правовых актов, а также пообщался с посетителями.

В целом работа сотрудников полиции представителями общественности признана удовлетворительной. В настоящее время проверки территориальных органов внутренних дел в рамках акции «Гражданский мониторинг» продолжаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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