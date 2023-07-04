Я нашел ошибку
Главные новости:
Минтранс РФ хочет ввести для авиакомпаний сбор на случай банкротства
Минтранс РФ хочет ввести для авиакомпаний сбор на случай банкротства
В Самарской области представители Общественных советов продолжают посещать территориальные органы внутренних дел.
«Гражданский мониторинг»: общественники проверили работу сотрудников полиции ОМВД Новокуйбышевска
Жизнеспасающие операции были проведены в Центре нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко.
В Москве провели первые операции по реконструкции черепа с помощью индивидуальных эндопротезов, изготовленных в СамГМУ
Открытый и доверительный диалог развернулся по нескольким дискуссионным площадкам.
Дмитрий Азаров поддержал инициативы самарцев на форуме гражданских инициатив
Уровень безработицы в России достиг исторического минимума
В связи с проведением регламентных работ на Самарском мосту в городе Самаре.
В Самаре с 5 по 30 июля будет перекрыто движение по улице Фрунзе от улицы Крупской до улицы Шоссейной
Если вы столкнулись с проблемой неоформления трудовых отношений или нарушением сроков выплаты заработной платы, оставьте сообщение на телефон «горячей линии».
В Самаре работает «горячая линия» о нарушениях в части выплаты заработной платы
Масштабные изменения ждут жителей города в сквере «Самарец». Его оформляют в стиле конца 1940-х годов.
В этом году в Самаре обновят еще 3 сквера
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.55
0.22
EUR 97.74
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Гражданский мониторинг»: общественники проверили работу сотрудников полиции ОМВД Новокуйбышевска

4 июля 2023 23:20
317
В Самарской области представители Общественных советов продолжают посещать территориальные органы внутренних дел.

В Самарской области представители Общественных советов продолжают посещать территориальные органы внутренних дел.

В рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» с целью осуществления общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Татьяна Тимонина совместно с представителями Общественного совета при отделе МВД по г. Новокуйбышевску Анатолием Негорожиным и Натальей Банновой посетила отдел полиции при территориальном органе внутренних дел.

В начале встречи общественники вместе с врио начальника  отдела МВД России по г. Новокуйбышевску подполковником полиции Сергеем Линьковым обсудили актуальные вопросы деятельности полиции, уделили внимание вопросу комплектования кадров и условиям прохождения службы в органах внутренних дел.

В сопровождении заместителя начальника отдела подполковника внутренней службы Евгения Газизулина общественники проверили работу дежурной части:

Татьяна Владимировна изучила условия службы и отдыха сотрудников полиции, проверила оперативность и качество отработки поступающих от граждан заявлений, ознакомилась с материалами, представленными на информационных стендах, оценила условия, созданные для посетителей отдела, отметила доброжелательность и опрятный внешний вид сотрудников.

Начальник дежурной части отдела капитан полиции Дмитрий Баранников рассказал представителям Общественных советов о порядке приема и регистрации обращений и заявлений граждан, сроках их рассмотрения и алгоритме уведомления заявителей о проделанной работе.

Кроме того, Татьяна Тимонина ознакомилась с работой отдела по вопросам миграции. В сопровождении врио начальника ОВМ майора полиции Александра Мясникова она обошла служебные кабинеты, внимательно осмотрела стенды с информацией, отметила отсутствие очередей и высокую компетентность сотрудников.

Представитель Общественного совета обратила внимание на отсутствие дополнительного устройства для маломобильной группы граждан на входе в здание, но полицейские пояснили, что там имеется кнопка вызова и сотрудники выходят к таким посетителям.

 По результатам проверки Татьяна Тимонина положительно оценила деятельность сотрудников отдела по вопросам миграции.

Посещение регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД общественники начали с осмотра зала ожидания, где граждане получают готовые документы.

Общественники отметили актуальность информации на стендах. Начальник РЭО ОГИБДД городского отела полиции майор полиции Валерий Зорин разъяснил, какие услуги оказываются РЭО в электронном виде, и рассказал о вопросах, с которыми граждане обращаются в отдел. В ходе посещения РЭО ОГИБДД Татьяна Тимонина поговорила с посетителями, ожидающими приема. Граждане отметили качество и скорость предоставления госуслуг, в ходе беседы жалоб не выявлено.

Татьяна Тимонина отметила корректное и вежливое обращение сотрудников полиции с гражданами и положительно оценила работу по оказанию госуслуг населению, выделила отличное оснащение и организацию работы городского РЭО.

В завершении проверки общественники посетили участковый пункт полиции, расположенный на первом этаже жилого дома на улице Кутузова. Татьяна Владимировна особое внимание уделила наличию информационных стендов с контактами руководителей, листовками по профилактике мошенничества, информацией о предоставляемых госуслугах с образцами заявлений.

Представитель общественности побеседовала с участковым уполномоченным полиции, узнала о том, в каких условиях они несут службу, сколько жителей находится на каждом участке, с какими проблемами приходится сталкиваться, в какие сроки рассматриваются обращения.

По итогам проверки значительных нарушений не выявлено.

Татьяна Тимонина положительно оценила работу сотрудников полиции ОМВД России по г. Новокуйбышевску, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре стартовал масштабный форум первичных и местных отделений партии «Единая Россия».
4 июля 2023  15:09
В Самаре стартовал масштабный форум первичных и местных отделений партии «Единая Россия».
470
Всего на 50-ом Грушинском фестивале прошло порядка 200 мероприятий
4 июля 2023  13:34
Всего на 50-ом Грушинском фестивале прошло порядка 200 мероприятий
389
Через Самарскую область пройдет международное ралли «Шелковый путь»
4 июля 2023  11:31
Через Самарскую область пройдет международное ралли «Шелковый путь»
299
Дмитрий Азаров отдельно поблагодарил работников почты за поддержку родных и близких защитников Отечества, которые ждут весточки из зоны СВО.
3 июля 2023  20:27
Дмитрий Азаров в преддверии Дня российской почты вручил землякам почетные знаки и благодарности губернатора
2068
В Самарскую область пришла опасная жара
3 июля 2023  13:44
В Самарскую область пришла опасная жара
428
Весь список