«Гражданский мониторинг»: общественники проверили работу сотрудников полиции ОМВД Новокуйбышевска

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В Самарской области представители Общественных советов продолжают посещать территориальные органы внутренних дел.

В рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» с целью осуществления общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел представитель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Татьяна Тимонина совместно с представителями Общественного совета при отделе МВД по г. Новокуйбышевску Анатолием Негорожиным и Натальей Банновой посетила отдел полиции при территориальном органе внутренних дел.

В начале встречи общественники вместе с врио начальника отдела МВД России по г. Новокуйбышевску подполковником полиции Сергеем Линьковым обсудили актуальные вопросы деятельности полиции, уделили внимание вопросу комплектования кадров и условиям прохождения службы в органах внутренних дел.

В сопровождении заместителя начальника отдела подполковника внутренней службы Евгения Газизулина общественники проверили работу дежурной части:

Татьяна Владимировна изучила условия службы и отдыха сотрудников полиции, проверила оперативность и качество отработки поступающих от граждан заявлений, ознакомилась с материалами, представленными на информационных стендах, оценила условия, созданные для посетителей отдела, отметила доброжелательность и опрятный внешний вид сотрудников.

Начальник дежурной части отдела капитан полиции Дмитрий Баранников рассказал представителям Общественных советов о порядке приема и регистрации обращений и заявлений граждан, сроках их рассмотрения и алгоритме уведомления заявителей о проделанной работе.

Кроме того, Татьяна Тимонина ознакомилась с работой отдела по вопросам миграции. В сопровождении врио начальника ОВМ майора полиции Александра Мясникова она обошла служебные кабинеты, внимательно осмотрела стенды с информацией, отметила отсутствие очередей и высокую компетентность сотрудников.

Представитель Общественного совета обратила внимание на отсутствие дополнительного устройства для маломобильной группы граждан на входе в здание, но полицейские пояснили, что там имеется кнопка вызова и сотрудники выходят к таким посетителям.

По результатам проверки Татьяна Тимонина положительно оценила деятельность сотрудников отдела по вопросам миграции.

Посещение регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД общественники начали с осмотра зала ожидания, где граждане получают готовые документы.

Общественники отметили актуальность информации на стендах. Начальник РЭО ОГИБДД городского отела полиции майор полиции Валерий Зорин разъяснил, какие услуги оказываются РЭО в электронном виде, и рассказал о вопросах, с которыми граждане обращаются в отдел. В ходе посещения РЭО ОГИБДД Татьяна Тимонина поговорила с посетителями, ожидающими приема. Граждане отметили качество и скорость предоставления госуслуг, в ходе беседы жалоб не выявлено.

Татьяна Тимонина отметила корректное и вежливое обращение сотрудников полиции с гражданами и положительно оценила работу по оказанию госуслуг населению, выделила отличное оснащение и организацию работы городского РЭО.

В завершении проверки общественники посетили участковый пункт полиции, расположенный на первом этаже жилого дома на улице Кутузова. Татьяна Владимировна особое внимание уделила наличию информационных стендов с контактами руководителей, листовками по профилактике мошенничества, информацией о предоставляемых госуслугах с образцами заявлений.

Представитель общественности побеседовала с участковым уполномоченным полиции, узнала о том, в каких условиях они несут службу, сколько жителей находится на каждом участке, с какими проблемами приходится сталкиваться, в какие сроки рассматриваются обращения.

По итогам проверки значительных нарушений не выявлено.

Татьяна Тимонина положительно оценила работу сотрудников полиции ОМВД России по г. Новокуйбышевску, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО