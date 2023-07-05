«Гражданский мониторинг»: общественники Отрадного присоединились к акции

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Общественники посетили дежурную часть, отделение по вопросам миграции, регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД и место принудительного содержания граждан.

В рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» с целью осуществления общественного контроля за деятельностью органов внутренних дел представители Общественного совета при О МВД по городу Отрадному Андрей Амбросимов и Алексей Прасол посетили территориальный отдел полиции.

Совместно с начальником полиции Александром Целогородцевым общественники ознакомились с работой дежурной части, отделения по вопросам миграции, регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД и место принудительного содержания.

Общественники в ходе проверки обратили внимание на наличие у входа в здание пандуса и кнопки вызова сотрудника для маломобильной группы граждан, также отметили, что в каждом из подразделений отдела полиции в доступных для посетителей местах расположены информационные стенды и планы эвакуации.

При посещении дежурной части общественники ознакомились с порядком действий дежурного при поступлении сообщений граждан, проверили соблюдение установленного порядка регистрации заявлений и оформление служебной документации. Отметили наличие доступной и актуальной информации о предоставлении государственных услуг и профилактики мошенничества, опрятный внешний вид и доброжелательность сотрудников.

Инспектор ОВМ старший лейтенант Дамир Абишев показал общественникам кабинеты, в которых оказываются государственные услуги, информационные стенды с актуальной информацией о работе подразделения и о видах оказываемых органами внутренних дел госуслуг.

Андрей Амбросимов и Алексей Прасол побеседовали с посетителями, находившимися в миграционном пункте, жалоб на работу полицейских не поступило, граждане отметили вежливое отношение и компетентность сотрудников отделения ОВМ.

Начальник отделения ГИБДД майор полиции Владислав Миронов рассказал представителям Общественного совета, как проходит получение государственных услуг гражданами по линии ГИБДД, напомнил о функционировании электронной очереди и обслуживании граждан, записавшихся на прием посредством Интернет-портала госуслуг, провел общественников по зданию, познакомил с деятельностью сотрудников подразделения, показал кабинет приёма экзамена по ПДД.

В сопровождении Александра Целогородцева общественники осмотрели помещения для встреч со следователями и адвокатами, проверили условия содержания в изоляторе

Особое внимание было уделено вопросам реализации прав и обязанностей граждан, находящихсяв месте принудительного содержания.

Представители Общественного совета проверили соблюдение санитарных норм, уточнили, как организовано питание задержанных и арестованных, имеется ли возможность получения ими медицинской помощи.

Начальник изолятора пояснил, что граждане содержатся в соответствии с установленными нормами и обеспечиваются всем необходимым для индивидуального пользования.

Нарушений в работе изолятора не выявлено, жалоб со стороны лиц, находящихся в специальном учреждении не поступало.

По итогам проверки каких-либо серьезных нарушений не выявлено.

Работа отдела полиции осуществляется надлежащим образом, с соблюдением всех необходимых норм и правил, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО